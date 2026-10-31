Sofija Sapega prabilo: Pratasevičiui KGB už gerą elgesį pirko kebabų

Savo išsamiame interviu baltarusių opozicijos leidiniui „Zerkalo“ ji pasakojo, kad lemtingai pasibaigusio skrydžio į Vilnių išvakarėse pastebėjo tam tikrų keistų sutapimų. Anot jos, dar skrendant iš Vilniaus į Atėnus, prie jų priėjo nepažįstamas vyras ir tiesiogiai paklausė, ar tai yra R. Protasevičius. Vėliau, grįžtant iš Krito į Atėnus, prie jų priėjo dar vienas asmuo. Visgi tuomet tam didelės reikšmės nebuvo teikiama.
Moteris pasakojo, kad jai kelionė buvo asmeninio pobūdžio, o R. Protasevičius suderino smulkius darbus S. Cichanouskajos štabui ir atostogas.
„Tuo pačiu metu ši kelionė buvo ir proga mums pataisyti santykius. Jie jau pradėjo irti, ir tikriausiai abu tikėjomės, kad aplinkos pakeitimas padės. Nežinojome, kuo visa tai baigsis“, – cituojama S. Sapega „Zerkalo“.
Lėktuvui jau skrendant, apie pirmą valandą dienos, per garsiakalbį buvo paskelbta apie būtinybę nusileisti Minske dėl tariamos grėsmės. „Aš sėdėjau su ausinėmis, snūduriavau. Supratau, kad po penkiolikos-dvidešimt minučių turime nusileisti, ir čia staiga per garsiakalbį skelbia, kad dėl kažkokios grėsmės mums reikia leistis Minske“, – pasakojo ji. Kol ji bandė valdyti emocijas, R. Protasevičius pradėjo panikuoti. „O štai Romanas pradėjo šaukti stiuardui: „Nereikia, negalima dabar tupdyti lėktuvo. Jie (atėjo) mūsų“, – teigė S. Sapega, pridurdama, kad jį ištiko stipri panika ir toks elgesys visiškai neatitiko vėliau paskelbtos išankstinio plano ar bendradarbiavimo su specialiosiomis tarnybomis versijos.
Tuomet 23-ejų S. Sapega sugebėjo paskambinti kolegai iš ČKB ir perspėti apie jos galimą sulaikymą.
„Žinoma, maniau, kad mane gali sulaikyti. Bet įsivaizdavau tai visiškai kitaip: kažkokį kaukių šou, jie mane pagriebs gatvėje ir išsiveš. Bet nutupdyti lėktuvą ir surengti tokį viešą spektaklį... Kad net „Hamas“ neigtų bet kokį dalyvavimą... Net negalėjau įsivaizduoti“, – aiškino ji.
Nusileidus lėktuvui ir atlikus patikrinimą, S. Sapega buvo sulaikyta.
„Už manęs stovėjo grupė lietuvių, aptarinėjančių nuotrauką „Twitteryje“, kurioje matyti išvežamas Ramanas. Šiek tiek moku lietuvių kalbą, todėl supratau, apie ką jie kalba, ir paprašiau parodyti nuotrauką. Jie suprato. Priešais mane stovintis jaunuolis paklausė: „Ar tai tavo vaikinas?“ Atsakiau: „Taip.“ Jis pasakė: „Man labai gaila.“ Kiti taip pat mane palaikė. Ir tada supratau, kad bent jau turiu pabandyti apsisaugoti. Parašiau mamai žinutę: „Jei neparašysiu tau žinutės per pusvalandį, mama, man reikia advokato.“ Ji iškart atsakė: „Sonia, Sonia, kas vyksta?“ Pakartojau žinutę. Jau tada žinojau, kad viskas labai blogai. Ne tai, kad maniau, jog mirsiu, bet jaučiau, kad mano gyvenimas tuoj pasikeis pačiu nenuspėjamiausiu būdu. Ir aš visiškai neturėjau supratimo, kas bus toliau“, – pasakojo ji.
Pratasevičiui už gerą elgesį pirko kebabų
Kaip paaiškėjo vėliau, oro uoste jos laukė Artur Gajko – saugumo agentas, kuris buvo infiltravęsis į ČKB gretas. Ji atpažino jį iš balso. Sulaikymo metu, pakeliui į GUBOPiK, jai buvo leista surūkyti cigaretę, o vėliau ji buvo priversta įrašyti „atgailos“ vaizdo įrašą. Pasak S. Sapegos, vienas iš saugumiečių tiesiogiai pasakė: „Tu arba perskaitai tekstą, arba mes čia tave ir sumušim“.
Vėliau S. Sapega buvo perkelta į izoliatorių Akrestino gatvėje, o po to – į KGB tardymo izoliatorių. Izoliatoriuje ji patyrė fizinį smurtą. „Sukis… ir man į nugarą atskrieja smūgis“, – pasakojo ji. Tačiau didesniu išbandymu tapo psichologinis spaudimas ir R. Protasevičius elgesys.
KGB izoliatoriuje S. Sapega susitiko su R. Protasevičiumi, kuris tuo metu jau bendradarbiavo su tyrėjais. „Romanas pradėjo įkalbinėti mane pasirašyti dokumentus dėl bendradarbiavimo“, – teigė ji, atskleisdama, kad R. Protasevičius netgi atsiklaupė prieš ją ant kelių, prašydamas pasirašyti dokumentus. Vėliau ji pasirašė susitarimą, motyvuodama tai ir noru apsaugoti pačią save bei matydama kitų sulaikytųjų sužalojimus.
Anot S. Sapegos, R. Pratasevičius bendradarbiauti su Baltarusijos režimu pradėjo „nepraėjus ir dienai, net porai valandų nepraėjus“.
„Už tai, žinoma, jis naudojosi privilegijomis. Po to, kai buvo paleistas namų arešto sąlygomis, sužinojau, kad jam pirko marškinėlius pasirodymams, kad jis galėjo sėdėti atskirame kambaryje su lova, o ne tardymo kameroje, ir kad jam pirko kebabų. Labiausiai mane nustebino epizodas, kai jis atskleidė, kad gėrė su KGB pareigūnais. Neįmanoma yra tampa įmanoma. Morkos ir lazdos metodas jam puikiai suveikė“, – pasakojo ji „Zerkalo“.
Netrukus Baltarusijos KGB suorganizavo S. Sapegos ir R. Pratasevičiaus susitikimą: kuris pasuko labai netikėta merginai linkme.
„Žinoma, kambaryje buvo viskas, ko reikia sekimui. Man buvo tik dvidešimt treji, bet puikiai žinojau, kur esu, ir beveik neabejojau, kad esame stebimi.
O tada Romanas pradėjo bandyti mane įtikinti. Jis tiesiogine prasme paleido ant manęs tiradą: „O Dieve, Sofija, tu nieko neįskųsi. Tau reikia tik pasirašyti bendradarbiavimo sutartį. Jie užsienyje, o tu dabar sėsi į kalėjimą, tau duos 12 metų.“ Ir tada jis pradėjo verkti. Aš buvau šoke. Pirma mintis buvo: „Ką? Jis verkia?“
Bet tuo viskas nesibaigė. Romanas atsiklaupė prieš mane. Aš sėdėjau ant kėdės, ir jis atsiklaupė prieš mane, kartodamas: „Sonia, prašau, pasirašyk.“
S. Sapega pripažino, kad nepaisant viešų R. Pratasevičiaus pareiškimų, kad jis „darė viską, kad ją ištrauktų“, tik ji buvo įkalinta, o jis – mamyčiukas – tuo metu „dukart vedė ir žaidė kompiuterinius žaidimus“.
Anot merginos, tai, kad R. Pratasevičius buvo palaužtas ir faktas, kad į jos kamerą prieš kelias dienas atvedė stipriai sumuštą kitą režimo auką – „ant kurios veido nebuvo sveikos vietos“ – stipriai ją paveikė ir privertė pasirašyti pakištą prisipažinimą dėl kaltės.
Po mėnesio praleisto izoliatoriuje ir KGB įstaigose, S. Sapega ir R. Pratasevičius buvo perkelti į užmiesčio namą netoli Minsko namų arešto sąlygomis, kur juos prižiūrėjo specialiųjų pajėgų darbuotojai.
Moters teigimu, R. Pratasevičius tuomet pradėjo savo veiklą soc. tinkluose – aiškiai prižiūrimas KGB darbuotojų – ir rašyti visokius su tikrove nieko bendro neturinčius dalykus: „Pasakiau jam: „Faktai nesutampa. Ką tu darai?“ O jis man tik atšovė: „O koks dabar jau skirtumas? Jokio.“
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