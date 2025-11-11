 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Filipinuose siautė taifūnas: žuvo 18 žmonių

2025-11-11 12:11 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-11 12:11

Taifūno „Fung-Wong“ aukų skaičius Filipinuose išaugo iki 18, o kilę potvyniai ir nuošliaužos paveikė 2,3 mln. žmonių, antradienį pranešė nacionalinė nelaimių agentūra.

Filipinus nusiaubęs taifūnas susilpnėjo. EPA-ELTA nuotr.

Taifūno „Fung-Wong“ aukų skaičius Filipinuose išaugo iki 18, o kilę potvyniai ir nuošliaužos paveikė 2,3 mln. žmonių, antradienį pranešė nacionalinė nelaimių agentūra.

0

14 žmonių pražudė nuošliaužos, sakė nacionalinio civilinės gynybos biuro administratoriaus pavaduotojas Bernardo Rafaelito Alejandro. Pasak jo, 28 žmonės buvo sužeisti.

„Fung-Wong“ sekmadienį smogė šiaurinėms ir rytinėms provincijoms kaip supertaifūnas – jis į regioną atnešė destruktyvius vėjo gūsius ir liūtis. Stichija vėliau susilpnėjo ir paliko Filipinus, bet į šiaurinę salyno dalį vis dar gali atnešti lietaus lašus, nurodė meteorologijos biuras. Audros vėjo gūsių greitis šiuo metu siekia 135 km/h.

„Fung-Wong“ Filipinus užgriuvo praėjus vos savaitei po to, kai taifūnas „Kalmaegi“ centrinėse provincijose sukėlė didžiausius potvynius per daugelį metų. Žuvo 230 žmonių, o kelios dešimtys vis dar laikomi dingusiais be žinios.

