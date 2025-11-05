 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

EŽTT: Estijos draudimas rūkyti kalėjimuose pažeidžia pagrindines žmogaus teises

2025-11-05 20:46
2025-11-05 20:46

Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) antradienį nusprendė, kad Estijos draudimas rūkyti kalėjimuose pažeidžia pagrindines žmogaus teises, ir įpareigojo Baltijos valstybę sumokėti kompensaciją trims kaliniams.

Nerūkymo zona (nuotr. pranešimo spaudai)

1
EŽTT šį sprendimą priėmė po to, kai gavo keturių rūkorių kalinių skundus dėl 2017 metais Estijoje įvesto draudimo rūkyti kalėjimuose.

Teismas konstatavo, kad Estija pažeidė Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnį, garantuojantį teisę į pagarbą privačiam ir šeimos gyvenimui.

EŽTT nurodė, kad sprendimas rūkyti yra asmeninės autonomijos klausimas. Teismo teigimu, kiekvienas kalinys turi teisę priimti sprendimus dėl savo gyvybės ir sveikatos.

Antradienį Strasbūre įsikūręs teismas nustatė, kad kaliniai Estijoje išlaiko visas pagrindines teises pagal Europos žmogaus teisių konvenciją, išskyrus teisę į laisvę.

„Esant jau ribotai asmeninei autonomijai, kalinių laisvė spręsti, pavyzdžiui, ar rūkyti, jiems buvo dar brangesnė“, – pareiškė EŽTT. 

Ilgą laiką rūkę kaliniai teigė, kad dėl draudimo kalėjime patyrė svorio padidėjimą, miego sutrikimus, depresiją ir nerimą.

EŽTT kritikavo Estijos pareigūnus už tai, kad draudimas buvo įvestas neįvertinus, kaip tai paveiks rūkančių kalinių asmeninę autonomiją.

„Toks griežtas ir absoliutus draudimas nebuvo pateisinamas“, – sakoma EŽTT išplatintame pranešime. 

Teismas taip pat įpareigojo Estiją trims iš skundą pateikusių kalinių sumokėti po 1,5 tūkst. eurų kaip kompensaciją.

Nors EŽTT anksčiau buvo priėmęs sprendimus bylose, susijusiose su kalinių pasyvaus rūkymo poveikiu, tai buvo pirmas kartas, kai jis vertino rūkymo draudimo poveikį seniai rūkantiems žmonėms.

