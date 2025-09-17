Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Europos Parlamentas turės nuolatinę atstovybę Kyjive

2025-09-17 14:53 / šaltinis: ELTA
2025-09-17 14:53

Europos Parlamentas (EP) atidarys nuolatinę atstovybę Kyjive. Tai trečiadienį Ukrainos parlamente pareiškė EP pirmininkė Roberta Mestola.

Europos Parlamentas (nuotr. SCANPIX)

Europos Parlamentas (nuotr. SCANPIX)

0

„Šią savaitę lankausi čia, kad dar labiau sustiprintume mūsų bendradarbiavimą. Atidarysime nuolatinę Europos Parlamento atstovybę Kyjive, kad būtume Ukrainoje ir kiekvieną dieną galėtume su jumis bendradarbiauti. Tai buvo mūsų įsipareigojimas mums, ir mes jį įgyvendiname“, – kalbėjo R. Metsola.

ES vadovė savo kalboje taip pat teigė, kad būtina išlaikyti spaudimą agresorei Rusijai. „Tikimės, kad netrukus bus priimtas 19-asis sankcijų paketas“, – sakė ji.

R. Metsola į Kyjivą atvyko trečiadienį.

