Europiečiai su Iranu aptars šio branduolinę programą

Ginče dėl prieštaringai vertinamos Irano branduolinės programos E3 ir Irano atstovai prieš beveik mėnesį susitiko pokalbių Stambule. Tikslas buvo padidinti diplomatinį spaudimą Islamo Respublikai.
Konkrečiai europiečiai pagrasino Iranui vėl įvesti ankstesnes griežtas JT sankcijas, jei iki rugpjūčio pabaigos nebus rastas sprendimas branduoliniame ginče. 2015 m. Vienos branduolinį susitarimą pasirašiusios E3 valstybės be didelio pasipriešinimo gali vėl aktyvuoti vadinamąjį „Snapback“ mechanizmą.
Izraelis birželį kariavo 12 dienų karą su Iranu ir kartu su JAV bombardavo šalies branduolinius objektus. Dėl to Irano vadovybės nepasitikėjimas Vakarais pasiekė naują kulminaciją.
Izraelis, JAV ir Europos šalys baiminasi, kad Islamo Respublika siekia pasigaminti branduolinį ginklą. Teheranas tai neigia. Vakarams nerimą visų pirma kelia urano sodrinimas iki beveik branduoliniam ginklui pasigaminti reikalingo lygio.
Prieš karą Vašingtonas ir Teheranas beveik du mėnesius derėjosi dėl branduolinės programos, tačiau proveržis pasiektas nebuvo. Šeštasis derybų ratas buvo atšauktas, kai Izraelis dvi dienos prieš tai pradėjo karą.
Iranas 2015 m. Vienos susitarime jau kartą buvo įsipareigojęs apriboti savo branduolinę programą. Tačiau per pirmąją savo kadenciją JAV prezidentas Donaldas Trumpas vienašališkai pasitraukė iš sutarties, kuri buvo sudaryta prezidentaujant Barackui Obamai. Dėl to Teheranas senų sankcijų grąžinimą laiko neteisėtu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!