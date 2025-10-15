Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Estų URM skyrė sankcijas dviem rusams dėl Narvos muziejaus direktorės teisminio persekiojimo

2025-10-15 13:34 / šaltinis: BNS
2025-10-15 13:34

Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna trečiadienį pasirašė sprendimą, kuriuo dviem Rusijos piliečiams įvedamos nacionalinės sankcijos už jų dalyvavimą politiškai motyvuotame teisminiame persekiojime, tarptautinės teisės pažeidimą, kenkimą Estijos suverenitetui ir demokratinių vertybių bei žmogaus teisių slopinimą.

Estijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna trečiadienį pasirašė sprendimą, kuriuo dviem Rusijos piliečiams įvedamos nacionalinės sankcijos už jų dalyvavimą politiškai motyvuotame teisminiame persekiojime, tarptautinės teisės pažeidimą, kenkimą Estijos suverenitetui ir demokratinių vertybių bei žmogaus teisių slopinimą.

„Kai mūsų žmonės, išdrįsę susidurti su kruvino (Rusijos prezidento Vladimiro) Putino režimo baisumu ir žiaurumu, bus persekiojami, bus pasekmių“, – sakė M. Tsahkna, pridurdamas, kad įvedamos sankcijos prokurorei Liudmilai Baladinai ir teisėjui Dmitrijui Gordejevui.

M. Tsahkna pareiškė, kad tiek L. Baladina, tiek D. Gordejevas yra tiesiogiai atsakingi už teisminį Narvos muziejaus direktorės Marijos Smorževskich-Smirnovos persekiojimą.

„Jie abu metų metus prisidėjo prie Rusijos propagandos skleidimo, Putino represinio režimo įtvirtinimo ir žodžio laisvės bei žmogaus teisių pažeidimo“, – tvirtino jis. 

„Neapsiribosime nacionalinėmis sankcijomis. Žmonės, kurie remia ir įgyvendina žiaurią ir autoritarinę Rusijos režimo politiką, neturi vietos Europoje, ir mes padarysime viską, kas įmanoma, kad atimtume iš jų galimybę mėgautis laisvės teikiamais privalumais“, – pridūrė jis.

Nacionalinės sankcijos, draudžiančios atvykti į Estiją, įsigalioja trečiadienį. 

