  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Estijos premjeras: Latvija eina klaidingu keliu

2025-11-01 16:24 / šaltinis: BNS
2025-11-01 16:24

Estijos ministras pirmininkas Kristenas Michalas šeštadienį pareiškė, kad Latvija, nusprendusi pasitraukti iš Europos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos, eina klaidingu keliu. 

Kristenas Michalas (nuotr. SCANPIX)

0

Ketvirtadienį dauguma Latvijos parlamentarų balsavo už pasitraukimą iš vadinamosios Stambulo konvencijos, teigdami, kad ji propaguoja genderizmo teorijas ir naujas normas dėl lytinės tapatybės ar seksualinės orientacijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jei latvių prezidentas Edgaras Rinkevičius pasirašys šį įstatymo projektą, Latvija taps pirmąja ir vienintele Europos Sąjungos (ES) šalimi, pasitraukusia iš konvencijos.

„Kaip Estijoje turime (konservatorių liaudies partija) EKRE, taip ir Latvijoje, deja, yra kelios politinės jėgos, kurioms moterų teisės ir saugumo jausmas neturi jokios vertės“, – pareiškė Estijos premjeras. 

„Jos remiasi prasimanymais ir melagingomis žiniomis, bando sumenkinti Konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos. Garsia ir melaginga retorika jos stengiasi užgožti balsus tų, kurios dėl asmeninės patirties tyli“, – pridūrė K.  Michalas.

Pasak premjero, Stambulo konvencija veikia kaip saugumo tinklas, pabrėžiantis, kad smurtas nėra vien šeimos reikalas, o visuomenės problema.

Jis pridūrė, kad siekis užtikrinti saugumą ir pagarbą orumui yra bendras bendruomenių, visuomenės ir kitų bendraminčių šalių tikslas.

Estijoje Stambulo konvencija buvo ratifikuota 2017 metais, o Latvijoje – pernai. 

