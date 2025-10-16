Estijos gynybos ministerijos atstovas: Baltijos šalių dronų siena turėtų būti vienoda

Šiuo metu vyksta diskusijos tiek dėl Baltijos valstybių, tiek dėl Europos „dronų sienos“, pastaroji turėtų driektis nuo Suomijos iki Juodosios jūros.
„Šie dalykai yra nagrinėjami. Vyksta darbas. Tačiau turime suprasti, kad tai ne tas pats, kas pastatyti pirtį, kai vasarą susitariame ir paskui imamės. Tai labai brangu“, – sakė Siimas Suklesas iš Estijos gynybos ministerijos gynybos pramonės ir inovacijų skyriaus.
Baltijos šalyse dronų gynybos sistema turi būti kuriama bendradarbiaujant, kad gynyba būtų vienoda, pridūrė jis.
„Tai neveiks, jei kiekviena šalis pati ką nors sumanys (...) Visos trys Baltijos šalys turi turėti vienodą fizinę ir elektroninę apsaugą“, – sakė S. Suklesas.
Pasak jo, pirmutinė užduotis – apsaugoti sieną. Estija jau paskelbė konkursą dronams įsigyti.
„Atsižvelgiant į susidariusią padėtį, dabar atrodo, kad dronų pirkimas yra labai reikalingas. Tačiau dar svarbiau yra užtikrinti sienos saugumą ir sukurti daugiasluoksnę oro gynybą“, – pabrėžė Estijos pareigūnas.
Estijos ir Latvijos gynybos įmonės bendradarbiauja, kad būtų atremta dronų grėsmė rytiniame NATO flange. Kuriama „dronų sienos“ tarpvalstybinė sistema, skirta aptikti ir atremti priešiškus dronus, panaudojant patikrintas technologijas ir patirtį, įgytą per Rusijos invaziją į Ukrainą.
Šiai koncepcijai vadovauja grupė „Defsecintel Solutions“ ir „Defense Estonia“ kartu su partneriais Baltijos šalyse, supratimo memorandumą pasirašė Latvijos „Origin Robotics“ ir Estijos „Defsecintel Solutions“. Pastaroji bendrovė specializuojasi ilgojo nuotolio aptikimo ir elektroninės karybos srityse, technologijos išbandomos Ukrainoje. „Origin Robotics“ sukūrė autonominį dronų perėmėją. Kombinuota sistema bus naudojama prieš klajojančius sprogmenis, fiksuoto sparno žvalgybinius bepiločius orlaivius ir dronų spiečių taktiką.
Bendrovių teigimu, sistema visiškai veikia, yra patikrinta mūšio lauke ir pritaikoma prie besikeičiančių grėsmių.
Pasak S. Sukleso, šiuo metu Estija kuria du gynybos pramonės parkus. Paskelbta, kad viename jų Pernu apskrityje keturios įmonės pradės gamybą. Tikimasi, kad pirmoji produkcija bus pagaminta 2027 m. pabaigoje. Vidaus klientas bus Estijos gynybos pajėgos, numatytas ir eksportas, sakė S. Suklesas.
204 hektarų ploto objekte, esančiame į vakarus nuo Pernu miesto, šiuo metu tankiai mišku apžėlusioje žemėje, taip pat bus šaudmenų sandėliai, galėtų tilpti ir du mažesni gamintojai. Didelė gamykla, galinti gaminti, pavyzdžiui, 155 mm sviedinius, ten nebetilptų, sakė S. Suklesas ir pridūrė, kad vyksta paskutinis derybų etapas dėl gynybos pramonės parko Põhja Kiviõli vietovėje Ida Viru apskrityje. Be to, Valstybinis gynybos investicijų centras planuoja įsteigti mažesnį gynybos parką Ämari aviacijos bazėje.
