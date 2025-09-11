Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

ES sveikatos agentūra: Europos ligoninėse daugėja susirgimų vaistams atspariu grybeliu

2025-09-11 16:47 / šaltinis: ELTA
2025-09-11 16:47

Ketvirtadienį Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) paskelbtoje ataskaitoje teigiama, kad Europos ligoninėse sparčiai plinta patogeninis grybelis Candidozyma auris.

Palata (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

1

„Per dešimtmetį daugiausia atvejų užregistruota penkiose šalyse – Ispanijoje, Graikijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Vokietijoje“, – teigiama ECDC pranešime spaudai.

Candidozyma auris, anksčiau vadintas Candida auris, yra mielių grybelis, pirmą kartą atrastas Japonijoje 2009 metais. Nuo to laiko jis išplito keliuose pasaulio regionuose, ypač ligoninėse.

Šis grybelis yra atsparus daugeliui vaistų ir pažeidžiamiems pacientams gali sukelti sunkias infekcijas. Jis sugeba išgyventi ant įvairių paviršių ir medicininių prietaisų bei per vadinamąsias tepinėlių infekcijas būti perduodamas nuo žmogaus žmogui, todėl jį ypač sunku kontroliuoti, savo ataskaitoje pažymėjo ECDC.

Tačiau, priešingai nei koronavirusas, sukėlėjas oru neplinta.

Pastaraisiais metais – išaugęs susirgimų skaičius

Sveikatos priežiūros institucijos atliktas tyrimas rodo, kad ES ir Europos ekonominėje erdvėje sparčiai daugėja pranešimų apie mielių infekcijos atvejus.

Nuo 2013 iki 2023 m. regione užregistruota daugiau kaip 4 tūkst. atvejų, iš jų 1 346 – vien 2023 m. Per analizuotą laikotarpį Vokietijoje iš viso užfiksuota 120 atvejų, iš jų 77 – 2023 m.

ECDC savo ataskaitoje rašo, kad šie skaičiai yra tik „ledkalnio viršūnė“, nes daugelis šalių užsikrėtimo grybeliu atvejų kaip nors sistemingai neregistruoja.

ES teigimu, grybelio Candidozyma auris poveikį Europos ligoninių pacientams sušvelninti galėtų nacionalinės pastangos, skirtos aptikti, stebėti šį patogeną ir greitai įgyvendinti priemones tolesniam jo plitimui sustabdyti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

