  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kinija

ES nutraukė bylą su PPO dėl Kinijos ribojimų Lietuvai

2025-12-01 21:03 / šaltinis: BNS
2025-12-01 21:03

Europos Sąjunga (ES) nutraukė bylą dėl galimų Kinijos prekybos ribojimų prieš Lietuvą Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO), kuriuos Briuselis vertino kaip kerštą už Baltijos šalies ryšių su Taivanu stiprinimą. 

Kinijos ir Lietuvos vėliavos BNS Foto

ES 2022 metais pateikė skundą prieš Kiniją, teigdama, kad dėl sveikatos priežasčių įvesti prekybos apribojimai, dėl kurių tais metais Lietuvos eksportas sumažėjo 80 proc., buvo nepagrįsti.

Pirmadienį PPO išplatintame pareiškime, datuotame lapkričio 28 dieną, ES pareiškė, kad nebelaiko būtinybe nagrinėti skundo prieš Kiniją, nes „pagrindiniai šio ginčo tikslai buvo pasiekti ir atitinkama prekyba atnaujinta“.

Lietuva – pirmoji valstybė, paskelbusi nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos XX amžiaus 10-o dešimtmečio pradžioje, – supykdė Pekiną dėl sprendimo 2021 metų liepą Vilniuje atidaryti taivaniečių atstovybę. 

Kinijos valdančioji Komunistų partija nepripažįsta Taivano. Ji Taivaną laiko atsiskyrusia Kinijos provincija, kuri kada nors vėl taps Kinijos dalimi. 

Pekinas neigė, kad ėmėsi prievartos priemonių prieš Lietuvą.

ES pabrėžė, kad sprendimas nutraukti skundą nekeičia jos požiūrio į šį klausimą ir ji toliau stebės situaciją.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

