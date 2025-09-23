Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

ES įstatymų leidėjai rekomenduoja neatimti Vengrijos opozicijos lyderio ir aktyvistės neliečiamybės

2025-09-23 20:26 / šaltinis: BNS
2025-09-23 20:26

Europos Sąjungos (ES) įstatymų leidėjai antradienį rekomendavo palikti galioti Vengrijos opozicijos lyderio Peterio Magyaro ir italės antifašistinės aktyvistės teisinę neliečiamybę, pranešė parlamento šaltiniai.

Europos Sąjungos (ES) įstatymų leidėjai antradienį rekomendavo palikti galioti Vengrijos opozicijos lyderio Peterio Magyaro ir italės antifašistinės aktyvistės teisinę neliečiamybę, pranešė parlamento šaltiniai.

1

Anot kritikų, jų persekiojimas politiškai motyvuotas.

Europos Parlamento (EP) Teisės reikalų komitetas atmetė prašymus atimti iš P. Magyaro ir kairiosios pakraipos įstatymų leidėjos Ilarios Salis (Ilarijos Salis) apsaugą nuo baudžiamojo persekiojimo. Galutinis sprendimas turės būti priimtas plenarinėje parlamento sesijoje.

P. Magyaras, buvęs vyriausybininkas, tapęs opozicijos lyderiu, sulaukė trijų atskirų Vengrijos skundų, įskaitant vieną, susijusį su kaltinimu vagyste dėl to, kad atėmė telefoną iš žmogaus, kuris jį filmavo naktiniame klube. Tyrimus jis pavadino fiktyviais.

Jo partija TISZA pirmauja apklausose prieš 2026 metų pavasarį Vengrijoje vyksiančius rinkimus, kas bus precedento neturintis iššūkis 15 metų trunkančiam nacionalistų premjero Viktoro Orbano valdymui.

41 metų I. Salis kartu su kitais aktyvistais buvo sulaikyta Budapešte 2023 metų vasarį, kai dalyvavo protesto akcijoje prieš kasmetinį neonacių rengiamą minėjimą.

Ji buvo paleista po daugiau nei metų, kai 2024-aisiais buvo išrinkta į EP kartu su nedidele kairiųjų partija. Jos byla pateko į tarptautines antraštes, kai ji Budapešto teisme pasirodė surakintomis kojomis.

Antradienio sprendimą socialiniame tinkle „X“ ji pavadino svarbiu ir pozityviu signalu.

„Mano neliečiamybės gynimas reiškia ne vengimą vykdyti teisingumą, o apsisaugojimą nuo Orbano režimo politinio persekiojimo“, – tvirtino ji.

Teisės reikalų komitetas rekomendavo atmesti prašymą panaikinti jos neliečiamybę nedidele persvara – 13 prieš 12 – pasak dviejų šaltinių, informuotų apie rezultatus.

Šaltiniai sakė, kad nariai taip pat palaikė P. Magyaro neliečiamybę per atskirą balsavimą.

I. Salis sakė esanti įsitikinusi, kad parlamentas patvirtins sprendimą per spalio mėnesio plenarinę sesiją.

„Tai labai svarbus žingsnis ginant teisinę valstybę ir saugant mūsų demokratiją“, – apie balsavimą sakė kairiųjų frakcija, kuriai ji priklauso.

