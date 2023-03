Ekspertas prakalbo apie grėsmę Moldovai: rizika, kad ją užims Rusija – reali

O. Kovalenka apie tai rašo savo „Telegram“ kanale, aiškindamas, kodėl Ukrainai tokia svarbi nepriklausoma Moldova, kuri neprisiims Rusijos prezidento Vladimiro Putino primesto vaidmens.

Apžvalgininko teigimu, scenarijus, pagal kurį Rusija jėga užgrobs Moldovą, yra gana realus.

Atsižvelgiant į 1 700 žmonių Rusijos 82-osios ir 113-osios motorizuotųjų šaulių brigadų Padniestrėje potencialą, taip pat į nelegalius ginkluotus „PMR“ (Padniestrės Moldovos Respublikos – red.) junginius, kuriuose yra apie 7 5000 žmonių, V. Putinas gali greitai nuo centro atkirsti šiaurines Moldovos teritorijas, teigia O. Kovalenka.

Jo teigimu, šie kariai pirmiausiai gali užgrobti vieną iš Padniestrės aerodromų, atkirsti pagrindinius greitkelius M14 ir M2 ir užblokuoti įvažiavimą į Kišiniovą.

REKLAMA

Tuomet pietinės ir šiaurinės karių grupės gana greitai užtikrins, kad pagrindinė karių grupė pasieks Kišiniovą, kuris tiesiog neturės šansų pasipriešinti be trečiųjų šalių pagalbos, nes Moldovos sostinė jau perpildyta Rusijos agentų, sako O. Kovalenka.

REKLAMA

Apžvalgininko teigimu, Moldovoje įsitvirtinus Rusijos Federacijos galiai, į ją pradės aktyviai atvykti nauji Rusijos „turistai“, kurie per 3–4 mėnesius leis suformuoti 20–30 tūkst. žmonių karinę grupę, o vėliau sukaupti pajėgas iki 50 tūkst. karių. Be to, kaip pastebi O. Kovalenka, V. Putinas gali permesti šiuos būrius į pietvakarius, kurdamas antrąjį frontą prieš Ukrainą.

„Toks karių pergrupavimas privers Ukrainos ginkluotąsias pajėgas permesti papildomų pajėgų į Odesos, Vinycios ir Černivcų sritis, kad būtų išvengta grėsmių“, – svarstė O. Kovalenka.