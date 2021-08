„Ekologijos katastrofa“ graikijoje: miškus siaubia gaisrai

Tačiau tam tikruose rajonuose dėl naktį iškritusio lietaus ir nukritusios temperatūros padėtis, regis, palengvėjo po dvi savaites besitęsiančių gaisrų. Tuo metu premjeras Kiriakas Micotakis pareiškė, jog „šiandien galime būti optimistiškesni“ negu ankstesnėmis dienomis.

Graikijos smarkiausia karščio banga per pastaruosius dešimtmečius pakurstė gaisrus, sunaikinusius daugiau nei 100 tūkst. ha miškų ir dirbamos žemės – tai yra didžiausia šaliai padaryta gaisrų žala nuo 2007 metų, ketvirtadienį pranešė Europos miškų gaisrų informacinė sistema (EFFIS).

Per tuos gaisrus žuvo trys žmonės, dar šimtai neteko namų, o tūkstančiai buvo priversti evakuotis. Be to, buvo padaryta didelės žalos ekonomikai ir aplinkai.

Graikija tėra viena iš kelių Viduržemio jūros regiono valstybių, šį sezoną besigrumiančių su didžiuliais gamtiniais gaisrais, dėl kurių pareigūnai kaltina klimato kaitą.

M. Micotakis ketvirtadienį siautėjančius „supergaisrus“ pavadino „didžiausia Graikijos ekologijos katastrofa per pastaruosius kelis dešimtmečius“.

„Klimato krizė jau čia... ir tai reiškia, kad viskas turi pasikeisti“, – sakė jis žurnalistams, atkreipdamas dėmesį į kitus niokojančius gaisrus Turkijoje, Italijoje ir Alžyre.

Pasak premjero, ugniagesiai, savanoriai ir vietos gyventojai išgelbėjo „daugybę“ namų ir įmonių, tačiau dešimtys pastatų visgi buvo prarasti.

Anot K. Micotakio, per praėjusią savaitę Atėnų apylinkėse sudegė 150 namų, o Eubojos saloje, kur yra daugiau nei pusė visos šalyje išdegintos teritorijos, padaryta žala tebevertinama.