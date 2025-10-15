Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
EK vadovė: stodama į ES Serbija turi imtis konkrečių veiksmų, įskaitant dėl sankcijų Rusijai

2025-10-15 12:40 / šaltinis: BNS
2025-10-15 12:40

Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen trečiadienį pareiškė, kad Serbija turi imtis konkrečių priemonių, jei rengiasi įstoti į Europos Sąjungą (ES).

Ursula von der Leyen (nuotr. SCANPIX)

Ji paragino Belgradą imtis veiksmų dėl teisinės valstybės normų, rinkimų reformų, žiniasklaidos laisvės ir sankcijų Rusijai.

„Turime užtikrinti didesnį suderinamumą su mūsų užsienio politika, įskaitant sankcijas Rusijai“, – sakė U. von der Leyen bendroje spaudos konferencijoje su Serbijos prezidentu Aleksandaru Vučičiumi Belgrade.

