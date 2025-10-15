EK vadovė: stodama į ES Serbija turi imtis konkrečių veiksmų, įskaitant dėl sankcijų Rusijai

Ji paragino Belgradą imtis veiksmų dėl teisinės valstybės normų, rinkimų reformų, žiniasklaidos laisvės ir sankcijų Rusijai.
„Turime užtikrinti didesnį suderinamumą su mūsų užsienio politika, įskaitant sankcijas Rusijai“, – sakė U. von der Leyen bendroje spaudos konferencijoje su Serbijos prezidentu Aleksandaru Vučičiumi Belgrade.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!