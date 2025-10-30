Donaldas Trumpas: JAV ir Kinija surengs derybas dėl galimo „energijos susitarimo“

„Kinija (...) sutiko, kad jie pradės Amerikietiškos Energijos pirkimo procesą“, – po derybų su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu (Si Dzinpingu) savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
„Chrisas Wrightas, Dougas Burgumas ir mūsų atitinkamos Energijos komandos susitiks išsiaiškinti, ar galima sudaryti tokį Energijos Susitarimą“, – pridūrė jis, paminėdamas savo energetikos ir vidaus reikalų sekretorius.
