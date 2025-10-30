Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldas Trumpas: JAV ir Kinija surengs derybas dėl galimo „energijos susitarimo“

2025-10-30 12:46 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-30 12:46

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį sakė, kad Vašingtono ir Pekino pareigūnai susitiks aptarti galimo abiejų šalių „energijos susitarimo“.

Trumpas: prieš susitikdamas su Putinu turiu žinoti, kad sudarysime susitarimą. EPA-ELTA nuotr.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį sakė, kad Vašingtono ir Pekino pareigūnai susitiks aptarti galimo abiejų šalių „energijos susitarimo".

0

„Kinija (...) sutiko, kad jie pradės Amerikietiškos Energijos pirkimo procesą“, – po derybų su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu (Si Dzinpingu) savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.

„Chrisas Wrightas, Dougas Burgumas ir mūsų atitinkamos Energijos komandos susitiks išsiaiškinti, ar galima sudaryti tokį Energijos Susitarimą“, – pridūrė jis, paminėdamas savo energetikos ir vidaus reikalų sekretorius.

