  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldas Trumpas atvyko į Egiptą

2025-10-13 17:39 / šaltinis: BNS
2025-10-13 17:39

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį po trumpo vizito Izraelyje nusileido Egipte.

Donaldas Trumpas

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį po trumpo vizito Izraelyje nusileido Egipte.

0

Jo lėktuvas nusileido Šarm aš Šeiche Egipte, kur kartu su egiptiečių lyderiu D. Trumpas pirmininkaus viršūnių susitikimui dėl Gazos Ruožo ateities.

Į susitikimą šiame kurortiniame Egipto mieste susirinks daugiau nei du dešimtys valstybių, vyriausybių ir tarptautinių organizacijų vadovų.

Viešėdamas Izraelyje JAV vadovas kreipėsi į Knesetą ir gyrė tai, ką pavadino „skausmingo košmaro“ izraeliečiams ir palestiniečiams pabaiga pagal paliaubų susitarimą, prie kurio jis prisidėjo tarpininkaudamas.

