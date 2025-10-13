Donaldas Trumpas atvyko į Egiptą

Jo lėktuvas nusileido Šarm aš Šeiche Egipte, kur kartu su egiptiečių lyderiu D. Trumpas pirmininkaus viršūnių susitikimui dėl Gazos Ruožo ateities.
Į susitikimą šiame kurortiniame Egipto mieste susirinks daugiau nei du dešimtys valstybių, vyriausybių ir tarptautinių organizacijų vadovų.
Viešėdamas Izraelyje JAV vadovas kreipėsi į Knesetą ir gyrė tai, ką pavadino „skausmingo košmaro“ izraeliečiams ir palestiniečiams pabaiga pagal paliaubų susitarimą, prie kurio jis prisidėjo tarpininkaudamas.
