Donaldas Trumpas 90 dienų atidėjo didesnių tarifų taikymą Kinijai

Baltųjų rūmų sprendimas atidėti griežtesnių tarifų taikymą Kinijai galios iki lapkričio 10 dienos.
„Ką tik pasirašiau įsaką, kuriuo dar 90 dienų pratęsiamas tarifų taikymo Kinijai sustabdymas“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ nurodė JAV prezidentas.
Vašingtono ir JAV prekybos paliaubos turėjo nustoti galioti antradienį.
Anksčiau šiais metais Pekinas ir Vašingtonas vienas kitam pritaikė triženklius muitus. Augant įtampai, tai pristabdė prekybą tarp dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų.
Tačiau po gegužės mėnesį vykusių po aukščiausių pareigūnų susitikimo Ženevoje abi šalys susitarė laikinai sumažinti muitus pagal deeskalacijos susitarimą, kuris nustojo galioti antradienį.
Gegužę sudarius susitarimą, nauji JAV muitai Kinijai buvo sumažinti iki 30 proc., o atitinkami Pekino muitai - iki 10 procentų. Dabar šie tarifai galios iki lapkričio arba tol, kol abi šalys pasieks prekybos susitarimą.
Maždaug tuo pačiu metu, kai D. Trumpas paskelbė, kad atideda griežtesnių muitų taikymą Pekinui, Kinijos valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“ paskelbė, kad taip pat imasi tokių pačių veiksmų.
Išplatintame pranešime teigiama, kad Kinija nuo rugpjūčio 12-osios 90 dienų sustabdys ankstesnį tarifų padidinimą ir toliau taikys 10 proc. muitą.
„Xinhua“ nurodė, kad Kinija taip pat „imsis arba toliau taikys būtinas priemones, kad sustabdytų arba panaikintų netarifines atsakomąsias priemones Jungtinėms Valstijoms, kaip susitarta bendroje Ženevos deklaracijoje“.
Pirmadienį Baltųjų rūmų paskelbtame įsake pakartojama Vašingtono pozicija, kad egzistuoja „didelis ir nuolatinis metinis JAV prekių prekybos deficitas“, kuris „kelia neįprastą ir ypatingą grėsmę Jungtinių Valstijų nacionaliniam saugumui ir ekonomikai“.
Šiame įsake teigiama, kad dėl tarifų Vašingtonas ir Pekinas nuolat veda diskusijas, siekdami išspręsti prekybos srityje esantį abipusiškumo trūkumą. Taip pat nurodoma, jog Kinija ir toliau „imasi svarbių veiksmų, kad ištaisytų“ JAV nepasitenkinimą šiuo klausimu.
