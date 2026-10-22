Didelio masto spragos: visame pasaulyje išjungta daugybė svetainių

PHP naudojama populiariose interneto svetainių kūrimo platformose, todėl šie pažeidžiamumai gali paveikti daugybę tinklalapių – nuo elektroninių parduotuvių ir naujienų portalų iki valstybinių paslaugų sistemų.
DI atskleidus spragas, pasaulyje masiškai išjungtos svetainės
Viena iš problemas aptikusių saugumo bendrovių „Wiz“ teigė, kad PHP veikia maždaug 70 proc. pasaulio svetainių. Jos teigimu, šios spragos yra „vienos rimčiausių, kada nors aptiktų PHP, ir ko gero visoje programinės įrangos istorijoje“.
JAV Nacionalinio saugumo agentūra (NSA) paragino organizacijas nedelsiant įdiegti saugumo pataisas arba atjungti pažeidžiamas sistemas nuo interneto.
Šie pažeidžiamumai „dažnai atveria tiesioginį kelią prie serverio failų sistemos ar duomenų bazės“, socialiniame tinkle „X“ pranešė NSA.
Užpuolikai jais pasinaudoję galėtų perimti interneto serverių kontrolę be slaptažodžio.
„PHP Foundation“ saugumo inžinierius Volkeris Duschas leidiniui „The Wall Street Journal“ teigė, kad tai rimčiausia PHP problema per daugiau nei dešimtmetį. Jis ją palygino su 2014-ųjų virusu „Heartbleed“, sukėlusiu visuotinę skubą diegti pataisas.
Šios spragos buvo atrastos sparčiai daugėjant pranešimų apie programinės įrangos saugumo spragas, kurias padeda rasti vis galingesni dirbtinio intelekto (DI) modeliai. Skaičiuojama, kad 2026-aisiais nustatytų pažeidžiamumų skaičius gali būti kone dvigubai didesnis nei pernykštis rekordas.
PHP savanoriai saugumo pataisą išleido trečiadienį.
„Jei naudojate PHP, privalote atnaujinti sistemą dabar“, – tinklaraštyje nurodė kalbos vystytojus finansuojantis fondas „PHP Foundation“.
Saugumo įmonė „Calif“ šias spragas aptiko rugpjūtį, atlikdama „OpenAI“ finansuojamą PHP kodo auditą, kuriam pasitelkė bendrovės „OpenAI“ modelį „GPT-5.6 Sol“.
„Google“ priklausanti „Wiz“ teigė po kelių savaičių jas nepriklausomai nustačiusi pati, pasitelkusi DI modelius, tarp kurių – „Google“ sukurtas „Gemini 4 Argon“ ir „GPT-5.6 Sol“.
„OpenAI“ tinkle „X“ pareiškė laikanti šią klaidą „viena reikšmingiausių pastarojo meto spragų“ bei pridūrė, kad tai „žymi naują etapą, kai DI gali rasti saugumo klaidų, turinčių įtakos visam internetui“.
„Dažnai ir greitai“
DI tyrinėjantis Pensilvanijos universiteto Whartono verslo mokyklos profesorius Ethanas Mollickas teigė, kad bendrovės nespėja diegti pataisų tokiu tempu, kokio reikia, norint apsisaugoti nuo DI valdomų kibernetinių atakų.
„Dabar vartotojai patirs tą patį – viską atnaujinti reikės dažnai ir greitai“, – rašė jis tinkle „X“.
Apie spragas iš pradžių buvo konfidencialiai pranešta PHP kūrėjams, kol buvo rengiamas pataisymas.
Tačiau informacija internete nutekėjo antradienį, likus dienai iki oficialaus pataisos pasirodymo, todėl svetaines teko skubiai išjungti.
Prancūzijos vidaus reikalų ministerija pranešė, kad Nacionalinės kibernetinio saugumo agentūros prašymu vietos valdžios svetainės, tarp jų ir Paryžiaus policijos, buvo nepasiekiamos nuo trečiadienio popietės.
Nyderlandų visuomeninis transliuotojas NOS pranešė, kad atsargumo sumetimais buvo išjungta nacionalinė skaitmeninės tapatybės paslauga „DigiD“, Atstovų Rūmų svetainė ir nacionalinio kibernetinio saugumo centro puslapis.
Belgijos užsienio reikalų ministerija socialiniame tinkle „X“ pranešė laikinai atjungusi savo svetaines, nors Belgijos kibernetinio saugumo centras jokių atakų prieš šalies puslapius nebuvo užfiksavęs.
Australijos visuomeninis transliuotojas ABC nurodė, kad šalies Signalų direktoratas pripažino, jog tarp spragų paveiktų institucijų svetainių atsidūrė ir jo paties portalas cyber.gov.au.
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