Dėl saugumo padėties Izraelis stabdo atostogas visuose koviniuose daliniuose

Izraelio kariuomenė jau trečiadienio vakarą pranešė, kad ketina mobilizuoti rezervistus oro gynybai stiprinti. To priežastis nebuvo nurodyta. Anot Izraelio žiniasklaidos, tai susiję su grasinimais iš Teherano.

Po aukų pareikalavusio spėjamo Izraelio oro smūgio Irano ambasados pastatui Sirijos sostinėje Damaske Teheranas trečiadienį paskelbė apie kerštą. Už tai neliks nenubausta, sakė Irano prezidentas Ebrahimas Raisis.

Per ataką pirmadienį žuvo du brigados generolai ir dar penki įtakingos Irano revoliucinės gvardijos kariai. Be to, Irano naujienų agentūros „Tasnim“ duomenimis, žuvo šeši Sirijos piliečiai.