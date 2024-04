ISW: didėja mechanizuotų rusų atakų skaičius ir apimtys

ISW atliktos analizės rezultatai rodo, kad rusų pajėgos per pastarąsias dvi savaites tam tikruose fronto ruožuose surengė daugiau mechanizuotų sausumos dalinių puolimų, kuriuose dalyvavo didesnės okupantų pajėgos, be to, ženklus rusų mechanizuotų puolimų aktyvumo padidėjimas stebimas ir visoje karo veiksmų zonoje. Rusų mechanizuoto puolimas tapo intensyvesnis tuo metu, kai padažnėjo ir raketų bei dronų smūgių Ukrainos energetikos infrastruktūros objektams.

„Gali būti, kad rusų pajėgos didina smūgių intensyvumą, kad priverstų ukrainiečių vadus atitraukti oro gynybos sistemas nuo fronto ir patys galėtų saugiau vykdyti aviacijos antpuolius sausumos operacijoms paremti“, – teigiama ISW pranešime.

Pranešime taip pat nurodoma, kad rusų kariuomenės parodytas gebėjimas prisitaikyti, kad ir lėtai bei ganėtinai netolygiai, reiškia, jog ukrainiečių pajėgos turi pakankamai nedaug laiko veiksmingai išnaudoti naująsias vakarietiškas sistemas, kad padarytų operatyviniu atžvilgiu reikšmingą poveikį.

„Laiku gavus naująsias vakarietiškas sistemas, Ukrainos pajėgos galėtų ženkliai nusilpninti rusų pajėgas bei neleisti rusams pasiekti nė menkiausio taktinio pranašumo, tuo tarpu įgydamos galimybių, reikalingų tam, kad galima būtų pradėti operatyviniu atžvilgiu reikšmingą kontrpuolimą“, – nurodoma pranešime.