 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Dar viena šalis priėmė prieš LGBTQ nukreiptą įstatymą

2025-11-12 13:06 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 13:06

Kazachstano parlamentas trečiadienį priėmė įstatymą, kuriuo siekiama uždrausti viešose erdvėse ir žiniasklaidoje propaguoti vadinamąją „netradicinę seksualinę orientaciją“ – įstatymas visiškai atkartoja Rusijos teisės aktus, nukreiptus prieš LGBTQ.

LGBT vėliava (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)

Kazachstano parlamentas trečiadienį priėmė įstatymą, kuriuo siekiama uždrausti viešose erdvėse ir žiniasklaidoje propaguoti vadinamąją „netradicinę seksualinę orientaciją“ – įstatymas visiškai atkartoja Rusijos teisės aktus, nukreiptus prieš LGBTQ.

REKLAMA
3

Teisių gynimo organizacijos šią priemonę, kuriai dar turi pritarti aukštieji parlamento rūmai, apibūdino kaip diskriminacinę ir teigė, kad ji padidins LGBTQ žmonių pažeidžiamumą Centrinės Azijos šalyje, kurioje daugumą sudaro musulmonai ir kuri yra Rusijos sąjungininkė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įstatymu būtų uždrausta „viešose erdvėse, taip pat žiniasklaidoje skelbti informaciją, kurioje propaguojama pedofilija ir (arba) netradicinė seksualinė orientacija“.

REKLAMA
REKLAMA

Daug teisių gynimo organizacijų ragino parlamento narius atmesti įstatymą, teigdamos, kad jo priėmimas „akivaizdžiai pažeistų Kazachstano tarptautinius įsipareigojimus žmogaus teisių srityje“, sakoma Tarptautinės žmogaus teisių partnerystės (International Partnership for Human Rights) pareiškime.

REKLAMA

Tarp Rusijos ir Kinijos esanti didžiulė ir turtinga gamtinių išteklių šalis bando balansuoti tarp savo kaimyninių supervalstybių ir Vakarų.

Kazachstano prezidentas Kasymas Žomartas Tokajevas šiuo metu su valstybiniu vizitu lankosi Maskvoje, kur, kaip tikimasi, pasirašys strateginės partnerystės susitarimą su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu.

Anksčiau šiais metais K. Ž. Tokajevas kritikavo, pasak jo, LGBTQ vertybių iškilimą. „Dešimtmečius vadinamosios demokratinės moralinės vertybės, įskaitant LGBT, buvo primetamos daugelyje šalių“, – rašė jis socialinėje žiniasklaidoje.

REKLAMA
REKLAMA

Atkartodamas Maskvos vartojamą leksiką jis pridūrė, kad įvairios nevyriausybinės organizacijos ir fondai prisidengė jomis siekdami kištis į kitų šalių vidaus reikalus.

Rusija 2013 m. priėmė savo prieš LGBTQ nukreiptą įstatymą, kuriuo iš pradžių uždraudė vadinamąją „netradicinių lytinių santykių propagandą“ tarp vaikų.

2022 m. pradėjusi invaziją į Ukrainą ji išplėtė šio įstatymo taikymą ir suaugusiesiems, taip pat sustiprino kampaniją, nukreiptą prieš LGBTQ grupes ir asmenis.

Kelios kitos šalys, įskaitant ES nares Vengriją ir Bulgariją, taip pat priėmė prieš LGBTQ „propagandą“ nukreiptus įstatymus, kurie, pasak kritikų, yra įkvėpti rusiško pavyzdžio.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų