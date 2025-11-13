 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Danijos vyriausybės ir gynybos bendrovių svetainės patyrė kibernetinę ataką

2025-11-13 16:56 / šaltinis: BNS
2025-11-13 16:56

Danijos vyriausybės ir gynybos įmonių svetainės ketvirtadienį patyrė plataus masto kibernetinę ataką, pranešė Civilinės saugos agentūra.

Danijos vėliava BNS Foto

Danijos vyriausybės ir gynybos įmonių svetainės ketvirtadienį patyrė plataus masto kibernetinę ataką, pranešė Civilinės saugos agentūra.

REKLAMA
0

Skelbiama, kad atsakomybę už šį incidentą prisiėmė prorusiški programišiai. 

Danijos civilinės saugos agentūra išplatintame pranešime nurodė, kad kelios šalies įmonės ir svetainės tapo didelio masto paskirstytos paslaugos trikdymo (DDoS) atakos taikiniu. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

DDoS atakos metu siekiama perkrauti ir sutrikdyti interneto svetainę ar serverį.

Civilinės saugos agentūra pranešė, kad kartu su Danijos karine žvalgyba atidžiai stebi situaciją.

REKLAMA
REKLAMA

Prorusiška programišių grupuotė „NoName057“ socialiniuose tinkluose pranešė atakavusi Danijos svetaines, įskaitant Susisiekimo ministerijos tinklalapį, viešojo sektoriaus portalą „Borger.dk“ bei gynybos grupės „Terma“ svetainę.

REKLAMA

„Terma“ patvirtino, kad patyrė DDoS ataką.

„Žinome, kad Rusijos programišių grupė pareiškė, jog sutrikdys mūsų ir kelių Danijos valdžios institucijų interneto svetainių darbą, tačiau dar per anksti teigti, kad jie už tai atsakingi“, – naujienų agentūrai AFP nurodė „Terma“ atstovas spaudai Tobias Brunas-Falkencrone.

„Esame gerai pasirengę susidoroti su tokio pobūdžio kibernetinėmis atakomis ir veikėme greitai. Nebuvo jokių saugumo pažeidimų ir nebuvo prarasti jokie duomenys“, – pridūrė jis. 

Trečiadienį ta pati programišių grupė pranešė, kad surengė ataką prieš kelias Danijos savivaldybes. 

Kibernetinės atakos prieš Danijos institucijas ir įmones įvyko likus mažiau nei savaitei iki vietos rinkimų. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų