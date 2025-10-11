Danija planuoja įsigyti 16 naikintuvų F-35 iš JAV

Ministras pridūrė, kad Danija taip pat ketina įsigyti apsaugos priemonių nuo bepiločių orlaivių už maždaug 2,1 mlrd. kronų (280 mln. eurų).
Kopenhaga šių veiksmų ėmėsi po to, kai šalis sunerimo dėl rugsėjo pabaigoje neatpažintų dronų sukeltų incidentų, dėl kurių teko trumpam uždaryti kelis oro uostus. Bepiločiai orlaiviai taip pat buvo pastebėti virš Danijos karinių objektų.
Pranešimas apie planuojamą pirkimą pasirodė tuo metu, kai Europos Sąjungos (ES) valstybės svarsto, ar JAV gamybos karinius orlaivius reikėtų pakeisti europietiškais.
„Pasiekėme politinį susitarimą dėl 16 papildomų F-35 naikintuvų įsigijimo, kad ateityje turėtume daugiau veikiančių naikintuvų“, – spaudos konferencijoje sakė Danijos gynybos ministras.
Danijai šis naujausias pirkinys turėtų kainuoti apie 29 mlrd. kronų (3,88 mlrd. eurų), o šalyje turimų F-35 skaičius išaugs iki 43.
