COVID-19 tyrimas: britų vyr. gydytojas prabilo apie lokdaunus, politinį sprendimą ir sistemos bėdas

„Turime daryti prielaidą, kad ateityje tokio masto pandemija įvyks, – sakė jis viešam tyrimui dėl COVID-19. – Tai neabejotina. Be to, būtų kvaila nesitikėti, kad mirtino viruso perdavimas be simptomų pasikartos“.

C. Whitty perspėjimas nuskambėjo po to, kai vienas gydytojas per tyrimą ne kartą apsipylė ašaromis, pasakodamas, kad NHS darbuotojams COVID-19 krizė buvo panaši į „kasdienį teroristinį išpuolį“, kai užsikrėtę pacientai „krito kaip lietus iš giedro dangaus“.

„Tai politinis pasirinkimas“

Prof. Kevinas Fongas – buvęs „NHS England“ klinikinis patarėjas pasirengimo ekstremalioms situacijoms, atsparumo ir reagavimo klausimais – sakė, kad pandemijos įkarštyje mirčių ligoninėse mastas buvo išties stulbinantis.

„Kai kurie intensyviosios terapijos skyriai Anglijoje buvo taip perpildyti, kad personalas, pritrūkęs maišų kūnams, turėjo mirusiųjų kūnus sudėti į permatomus plastikinius šiukšlių maišus, o paskui iš karto į to žmogaus lovą paguldyti kitą COVID-19 ligonį“, – sakė K. Fongas.

Duodamas parodymus, C. Whitty teigė, kad NHS pajėgumų didinimas galėtų padėti ateityje geriau susidoroti su ligonių antplūdžiu.

„Kalbant konkrečiai apie intensyviosios terapijos skyrius, JK turi labai menkus intensyviosios terapijos skyrių pajėgumus, lyginant su kitomis aukštų pajamų šalimis, – sakė jis. – Tai politinis pasirinkimas. Tai sistemos konfigūracijos pasirinkimas, bet tai yra pasirinkimas. Todėl jūs turite mažesnį rezervą, kai įvyksta didelė ekstremalioji situacija, net jei jos trūksta iki kokio nors COVID-19 masto“.

C. Whitty teigė, kad taip pat labai svarbu išspręsti NHS darbo jėgos krizę. Jis pridūrė, kad būsimos pandemijos atveju sveikatos priežiūros sistemos negalės būti „padidintos“ be „apmokytų žmonių“.

„Tačiau iš esmės šios sistemos, kaip ir bet kurios kitos sistemos, riba yra apmokyti žmonės, o per šešias savaites niekaip negalima išmokyti žmogaus, kuris turėtų patirties kaip patyręs intensyviosios terapijos skyriaus slaugytojas ar patyręs intensyviosios terapijos skyriaus gydytojas. Tai tiesiog neįmanoma“, – sakė jis.

Svarbiausia – greitai reaguoti

Tarp kitų savo rekomendacijų C. Whitty teigė, kad daugiausia dėmesio reikia skirti gebėjimui žaibiškai atlikti mokslinius tyrimus ir sveikatos priežiūros skirtumų mažinimui.

„Jei rimtai nesistengsime spręsti sveikatos nelygybės problemų tarp pandemijų, niekaip negalėsite to padaryti, kai pandemija prasidės, – sakė jis. – Svarbiausias dalykas, kuris, mano manymu, nusipelno šiek tiek daugiau dėmesio, yra mechanizmas, leidžiantis labai greitai atlikti mokslinius tyrimus“.

Kalbėdamas apie vakcinų ir gydymo priemonių kūrimą, jis pridūrė: „Manau, kad pandemijų pradžioje žmonės visada nepakankamai įvertina tai, kad būtent mokslas, o ne visi kiti dalykai padės jiems išbristi iš duobės. Kiti dalykai tik palaiko liniją, kol mokslas atliks savo darbą“.

C. Whitty teigė, kad be tiesioginės COVID-19 žalos, pavyzdžiui, mirčių ir ilgo COVID-19 laikotarpio, buvo ir netiesioginės žalos, „kuri atsirado dėl to, kad sistema buvo perkrauta arba bent jau nesugebėjo susitvarkyti... visų ligų, ne tik COVID-19, mirtingumo rodikliai buvo didesni, nei būtų buvę“.

Jis pripažino, kad pranešimai apie tai, kokias kaukes turėtų dėvėti NHS darbuotojai, kad apsisaugotų nuo COVID-19, pandemijos pradžioje buvo gana painūs. Jis taip pat sakė, kad pareigūnai nepakankamai gerai suprato, kad visuomenė ir toliau turėtų kreiptis į ligoninę dėl kitų sunkių ligų, išskyrus COVID-19. Jis sakė, kad niekada nebus tobulos pusiausvyros, kai kalbama apie pranešimus, kad reikia likti namuose.

„Bandėme... rašėme „Twitter“, kalbėjome viešai ir pan. Gal persistengėme su pranešimais apie COVID-19 keliamą riziką, manau, kad klausimas daug sudėtingesnis“, – sakė jis.

„Jei ką nors ir padarėme, tai per daug, o ne per mažai“

C. Whitty teigė, kad šiandien jis vis dar nerimauja dėl to, ar vyriausybė „teisingai įvertino susirūpinimo lygį“ dėl COVID-19 keliamų pavojų 2020 m.

„Ar mes per daug spaudėme, kad žmonės neįtikėtinai bijojo kažko, kas iš tikrųjų yra nesvarbu, ar mes nepakankamai informavome, todėl žmonės nesuvokė, į kokią riziką jie patenka? Manau, kad rasti pusiausvyrą tikrai sunku, ir kai kurie žmonės tikriausiai pasakytų, kad iš pradžių mes, jei ką nors ir padarėme, tai per daug, o ne per mažai“, – teigė C. Whitty.

Tūkstančiams žmonių atstovaujanti organizacija „COVID-19 Bereaved Families for Justice UK“ pareiškime teigė, kad intensyviosios terapijos skyriuose aprašytos scenos „nebuvo neišvengiamos, niekada negali būti laikomos priimtinomis ir niekada neturi pasikartoti“.