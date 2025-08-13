Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„ChatGPT“ patarimų apie maistą klausęs vyras apsinuodijo: pateko į ligoninę

2025-08-13 16:58 / šaltinis: ELTA
2025-08-13 16:58

„ChatGPT“ dirbtinio intelekto (DI) programos patarimų apie maistą klausęs amerikietis apsinuodijo ir pateko į ligoninę, praneša „Fox News“.

CHATGPT programėlė (nuotr. SCANPIX)

„ChatGPT“ dirbtinio intelekto (DI) programos patarimų apie maistą klausęs amerikietis apsinuodijo ir pateko į ligoninę, praneša „Fox News“.

REKLAMA
0

Sveikatos sumetimais 60-metis vyras norėjo iš savo maisto raciono pašalinti valgomąją druską. Jis pasinaudojo DI programa, kad gautų patarimų, kuo galėtų ją pakeisti. Šį atvejį anksčiau šią savaitę aprašė medicinos žurnalas „Annals of Internal Medicine“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„ChatGPT“ pasiūlė valgomąją druską (natrio chloridą) pakeisti natrio bromidu. Vyras natrio bromidą vartojo tris mėnesius. Tačiau medicinos žurnalo publikacijoje rašoma, kad DI greičiausiai rekomendavo šią cheminę medžiagą pritaikyti kitais tikslais, pavyzdžiui, valymui.

REKLAMA
REKLAMA

Natrio bromidas yra į druską panašus cheminis junginys, bet nuodingas žmogui vartoti.

Seniau jis buvo naudojamas vaistams prieš traukulius ir raminamiesiems, o dabar dažnai pritaikomas valymo, gamybos ar žemės ūkio tikslais, teigia Nacionalinis sveikatos institutas (NIH).

REKLAMA

Į ligoninę atvykęs vyras skundėsi nuovargiu, nemiga, prasta pusiausvyra, spuogais ant veido, kapiliarų angiomomis ir dideliu troškuliu. Tai yra bromido toksikozės simptomai, atsirandantys dėl ilgalaikio natrio bromido poveikio organizmui.

Vyrui taip pat pasireiškė paranoja – jis teigė, kad kaimynas nori jį nunuodyti. Taip pat nustatyta, kad jam kilo regos ir klausos haliucinacijos, o po bandymo pabėgti jis buvo paguldytas psichiatriniam stebėjimui.

REKLAMA
REKLAMA

Pacientas gydytas intraveniniais skysčiais ir elektrolitais bei vaistais nuo psichozės. Jis buvo išleistas iš ligoninės po tris savaites trukusio stebėjimo.

Anot mokslininkų, šis atvejis atskleidžia, kad pasitikėjimas DI kartais gali prisidėti prie neigiamų sveikatos pasekmių atsiradimo, kurių iš anksto galima išvengti.

Tiksliai nežinoma, kokį klausimą žmogus uždavė ir ką „ChatGPT“ jam atsakė, nes atsakymai yra unikalūs, o jų kontekstas priklauso nuo prieš tai buvusio susirašinėjimo su DI.

Vis dėlto straipsnio autoriai teigia, kad labai mažai tikėtina, jog gydytojas pacientui siūlytų valgomąją druską pakeisti natrio bromidu. Todėl patariama atsižvelgti į tai, kad „ChatGPT“ ir kitos DI programos gali sugeneruoti moksliškai klaidingus atsakymus, stokoja gebėjimų kritiškai įvertinti rezultatą ir galiausiai skatina neteisingos informacijos sklaidą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų