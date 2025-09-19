Charlie Kirko našlė perima vadovavimą jo politinei organizacijai „Turning Point USA“

Praėjus dviem dienoms po to, kai jos vyrą universiteto miestelyje nušovė, kaip įtariama, 22-ejų metų šaulys, Erika Kirk sakė šalininkams: „Judėjimas, kurį sukūrė mano vyras, nemirs.“
Dabar organizacijos valdyba teigia, kad E. Kirk užims jos vyro vietą organizacijos vadovo poste.
„Turning Point“ valdyba vienbalsiai išrinko Eriką Kirk naująja generaline direktore ir valdybos pirmininke“, – sakoma ketvirtadienį socialiniame tinkle „X“ paskelbtame įraše.
„Pokalbiuose praeityje Charlie daugeliui vadovų išreiškė norą, kad būtent to jis norėtų savo mirties atveju“, – teigė valdyba.
Praėjusią savaitę žuvus Ch. Kirkui, konservatoriai gedėjo žmogaus, kurį vadino žodžio laisvės ir krikščioniškųjų vertybių gynėju.
Prezidentas Donaldas Trumpas įsakė nuleisti vėliavas iki pusės stiebo, o viceprezidentas J.D. Vance'as pasirinko neįprastą kaip aukščiausio rango pareigūnui gestą išskrisdamas pargabenti Ch. Kirko kūno iš Jutos valstijos.
Šaudymas taip pat atskleidė JAV visuomenės susiskaldymą, o konservatoriai susivienijo, norėdami nubausti visus, kurie, jų manymu, nepakankamai pagarbiai žiūri į Ch. Kirko nužudymą.
Pasirodė daug pranešimų apie žmones, kurie buvo atleisti iš darbo po to, kai socialiniuose tinkluose paskelbė įrašus, kuriuose džiaugėsi jo žūtimi arba tyčiojosi iš Ch. Kirko.
Vėlyvo vakaro komikas Jimmy Kimmelis trečiadienį tapo naujausia auka, kai tinklas ABC pranešė, kad neribotam laikui stabdo jo laidą „Jimmy Kimmel Live!“.
Tai įvyko konservatoriams pasipiktinus J. Kimmelio komentarais apie įtariamo šaulio motyvą ir federalinei vyriausybei pagrasinus atimti transliavimo licencijas iš kanalų, kurie nestos prieš jį.
