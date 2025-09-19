Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Charlie Kirko našlė perima vadovavimą jo politinei organizacijai „Turning Point USA“

2025-09-19 16:10 / šaltinis: BNS
2025-09-19 16:10

Nužudyto dešiniųjų pažiūrų aktyvisto Charlie Kirko našlė užims jo vietą jaunimo veiksmų kampanijos grupės „Turning Point USA“ vadovo pozicijoje, ketvirtadienį pranešė organizacija.

Charlie Kirk žmona (Nuotr. SCANPIX)

Nužudyto dešiniųjų pažiūrų aktyvisto Charlie Kirko našlė užims jo vietą jaunimo veiksmų kampanijos grupės „Turning Point USA“ vadovo pozicijoje, ketvirtadienį pranešė organizacija.

REKLAMA
1

Praėjus dviem dienoms po to, kai jos vyrą universiteto miestelyje nušovė, kaip įtariama, 22-ejų metų šaulys, Erika Kirk sakė šalininkams: „Judėjimas, kurį sukūrė mano vyras, nemirs.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dabar organizacijos valdyba teigia, kad E. Kirk užims jos vyro vietą organizacijos vadovo poste.

„Turning Point“ valdyba vienbalsiai išrinko Eriką Kirk naująja generaline direktore ir valdybos pirmininke“, – sakoma ketvirtadienį socialiniame tinkle „X“ paskelbtame įraše.

REKLAMA
REKLAMA

„Pokalbiuose praeityje Charlie daugeliui vadovų išreiškė norą, kad būtent to jis norėtų savo mirties atveju“, – teigė valdyba.

REKLAMA

Praėjusią savaitę žuvus Ch. Kirkui, konservatoriai gedėjo žmogaus, kurį vadino žodžio laisvės ir krikščioniškųjų vertybių gynėju.

Prezidentas Donaldas Trumpas įsakė nuleisti vėliavas iki pusės stiebo, o viceprezidentas J.D. Vance'as pasirinko neįprastą kaip aukščiausio rango pareigūnui gestą išskrisdamas pargabenti Ch. Kirko kūno iš Jutos valstijos.

REKLAMA
REKLAMA

Šaudymas taip pat atskleidė JAV visuomenės susiskaldymą, o konservatoriai susivienijo, norėdami nubausti visus, kurie, jų manymu, nepakankamai pagarbiai žiūri į Ch. Kirko nužudymą.

Pasirodė daug pranešimų apie žmones, kurie buvo atleisti iš darbo po to, kai socialiniuose tinkluose paskelbė įrašus, kuriuose džiaugėsi jo žūtimi arba tyčiojosi iš Ch. Kirko.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vėlyvo vakaro komikas Jimmy Kimmelis trečiadienį tapo naujausia auka, kai tinklas ABC pranešė, kad neribotam laikui stabdo jo laidą „Jimmy Kimmel Live!“.

Tai įvyko konservatoriams pasipiktinus J. Kimmelio komentarais apie įtariamo šaulio motyvą ir federalinei vyriausybei pagrasinus atimti transliavimo licencijas iš kanalų, kurie nestos prieš jį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų