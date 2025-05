Čempionų paradas virto košmaru: automobilis rėžėsi į „Liverpool“ sirgalių minią

Policija paskelbė, kad automobilis buvo sustabdytas įvykio vietoje ir sulaikytas jo vairuotojas.

Pagalbos tarnybos skubėjo į Liverpulio centrą po to, kai vyro vairuojamas automobilis partrenkė kelis žmones, kurie gatvėje šventė Liverpulio futbolo komandos pergalę aukščiausioje Anglijos lygoje „Premier League“.

Nelaimė nutiko kelios minutės po 18 val. vietos (20 val. Lietuvos) laiku. Policijai pranešta, kad automobilis patrenkė kelis pėsčiuosius.

„Mirror“ informuoja, kad, liudininkų teigimu, vairuotojas specialiai rėžėsi į futbolo aistruolius.

Nepatvirtintais duomenimis, keli žmonės buvo sužaloti.

