Čekijoje – didžiulis elektros tiekimo sutrikimas: stojo metro, žmonės įstrigo liftuose

Čekijoje – didžiulis elektros tiekimo sutrikimas. Prahoje nustojo veikti metro, šimtai žmonių įstrigo liftuose, rašoma „Meduza“.

Čekijoje apie vidurdienį įvyko didelio masto elektros tiekimo sutrikimas, praneša leidinys „Novinky“.

Elektros tiekimo sutrikimas paveikė didžiąją dalį Prahos. Dėl to visiškai sustabdytas metro eismas, taip pat dauguma tramvajų ir troleibusų linijų. Šimtai žmonių įstrigo liftuose, nustojo veikti daugelis bankomatų.

Prahos oro uostas elektros tiekimo sutrikimų kol kas nepatyrė.

Elektros tiekimo sutrikimai taip pat užfiksuoti ir kituose Čekijos miestuose, pavyzdžiui, Mlada Boleslave, Ūstyje prie Labės, Hradec Kralove.

CZECH PM FIALA: WE ARE FACING EXTRAORDINARY SITUATION; EVERYONE IS WORKING TO RESTORE ELECTRICITY SUPPLIES