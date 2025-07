Šimtai vilniečių liko be elektros: ESO pasakė, kada ji vėl bus įjungta

Naujienų portalo tv3.lt skaitytojai teigė, kad Kalvarijų g. esančiuose daugiabučiuose sutriko elektros tiekimas.

Be to, dalis šviesoforų, esančių šioje gatvėje, taip pat nustojo veikti. Tiesa, kiek vėliau, jų teigimu, vienas iš šviesoforų vėl pradėjo veikti.

Gyventojai taip pat skundėsi, kad elektra dingo ir Tuskulėnų g.

Kaip galima matyti ESO internetiniame puslapyje pateiktame žemėlapyje, elektros sutrikimai fiksuojami ir Žirmūnų g.

„Sveiki, noriu pranešti, kad dalyje Žirmūnų (Tuskulėnuose), nėra elektros. Nežinia, kiek laiko jos nebuvo, pamačiau tik grįždama iš darbo. Reikėjo į vaistinę – aplankiau dvi ir nė viena nedirba. Neveikia ir kitos parduotuvės. Tokiu karščiu sustoję kondicionieriai.

Blogiausia buvo grįžus namo. Vos įėjus pajutau keistą kvapą. Nežinia, kiek laiko neveikė šaldytuvas, todėl galėjo pradėti gesti maisto produktai. Ir niekas nepranešė apie elektros sutrikimus“, – rašė skaitytoja Monika.

Įvardijo, kada elektros tiekimas bus atnaujintas

ESO Ryšių su visuomene projektų vadovė Rasa Juodkienė naujienų portalui tv3.lt patvirtino, kad elektros tiekimo gedimai iš tiesų fiksuojami Vilniaus mieste.

Pašnekovės teigimu, problemos bus išspręstos ir elektros tiekimas atkurtas per artimiausias kelias valandas.

ESO internetiniame puslapyje taip pat rašoma, kad be elektros galėjo likti šimtai gyventojų, o apie gedimus pranešta nuo 16:33 val. Be to, rašoma, kad kai kuriems gyventojams elektra gali būti atkurta apie 19 val.