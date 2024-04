Buvęs Trumpo patarėjas: Putinas jo bijo ir paklus jam, bet turės gauti Krymą ir Donbasą

Taip Eltos video laidoje „ELTA zoomas“ teigė buvęs D. Trumpo patarėjas Baltuosiuose rūmuose, vienas iš karščiausių jo šalininkų bei girdimiausių balsų jo rėmėjų tarpe – Sebastianas Gorka.

Jis tikino, jog Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas besąlygiškai įvykdys D. Trumpo nurodymą tuojau pat nutraukti ugnį, jei D. Trumpas vėl bus išrinktas JAV prezidentu. Mat, pasak buvusio D. Trumpo patarėjo, V. Putinas, esą, labai bijo D. Trumpo, nes žino, kad šis iš tiesų griebiasi jėgos, jei jam nepaklūstama.

„Priminkime pasauliui apie tai, ką mes padarėme, kai buvome Baltuosiuose rūmuose. Visi žino apie „Wagner“ grupuotę dėl nevykusio perversmo prieš V. Putiną bandymo. Bet mes apie „Wagner“ grupuotę žinojome dar būdami Baltuosiuose rūmuose. 2018 m. mes informavome prezidentą D. Trumpą, kad Sirijoje yra 300 Rusijos samdinių, destabilizuojančių Artimuosius Rytus. Kai pasakėme prezidentui D. Trumpui, kad V. Putinui dirbantys Rusijos kariai kelia grėsmę visam regionui, ką jis padarė? Jis pasakė gynybos sekretoriui: „Nužudykite juos. Nužudykite juos visus.“

REKLAMA

REKLAMA

Po keturių valandų 300 V. Putino samdinių buvo negyvi. Juos nukovė mūsų specialiosios pajėgos. Ką darė Vladimiras? Vladimiras net nesurengė spaudos konferencijos, kad galėtų pasiskųsti. Štai kaip labai jis bijo mano buvusio boso prezidento D. Trumpo“, – Eltai sakė S. Gorka.

REKLAMA

Klausiamas, kaip galėtų atrodyti pats „taikos planas“ – jo įgyvendinimo procesas ir svarbiausi punktai, S. Gorka teigė, jog mainais į V. Putino atsitraukimą Ukraina turėtų jam atiduoti jau užgrobtą Krymą ir Donbasą. Pašnekovas buvo visiškai įsitikinęs, jog tikėtis tokių nuolaidų tiek iš Rusijos, tiek iš Ukrainos pusės – visiškai realu, nors aukščiausi abiejų šalių atstovai kategoriškai atmeta būtent tokį scenarijų.

Kremlius tvirtina, jog neketina sustoti fronte, nes dabar esą turi iniciatyvą ir pranašumą bei apskritai nori sunaikinti Ukrainos valstybę, kaip tokią, gi Ukraina prisiekia kovoti iki tol, kol atsiims visas savo teritorijas.

REKLAMA

REKLAMA

„D. Trumpas atskirai pasikalbės su Volodymyru Zelenskiu. Jis atskirai pasikalbės su V. Putinu. Jis pasakys V. Zelenskiui – jūs turite derėtis dabar pat. Jūs turite „nurašyti“ Krymą. Jūs turite „nurašyti“ Donbasą. Apgailestauju, dabar pat. Turime sustabdyti žudymą. Susėskite su V. Putinu. Ir tada jis pasakys V. Putinui – čia nieko neatskleidžiu, prezidentas D. Trumpas yra tai sakęs – jis pasakys Vladimirui: Vladimirai, jūs turite susėsti su V. Zelenskiu ir derėtis. O jei jūs atsisakysite tai daryti, aš suteiksiu Ukrainai ir Kyjivui viską, ko jie nori. Ir tuomet V. Putinas nuspręs sutikti su taikos sutartimi“, – apie tai, ką, esą, darys D. Trumpas, kalbėjo buvęs jo patarėjas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

S. Gorka taip pat tikino, kad visi nuogąstavimai dėl to, kad D. Trumpas išves JAV iš NATO, jei bus išrinktas, ar sudarys slaptą sandorį su Rusija dėl įtakos sferų Europoje – tik JAV demokratų bei kitų „Vakarų civilizacijos priešų“ propaganda ir melas. Pasak buvusio D. Trumpo patarėjo, buvęs JAV prezidentas – tikrasis ir pagrindinis Vakarų atstovas ir gynėjas, o Lietuva ir kitos regiono šalys turėtų tiesiog trokšti ir svajoti, jog jis grįžtų į Baltuosius rūmus.

...........................................

– Mano pirmasis ir visi pagrindiniai klausimai yra susiję su saugumo problemomis ir, visų pirma, tomis, kurios yra Ukrainoje ir aplink ją. Tikriausiai žinote, kad daugybė žmonių mano šalyje, visame regione ir Ukrainoje baiminasi, jog jei prezidentas Donaldas Trumpas laimės antrą kadenciją, jo politika Ukrainos atžvilgiu bus panaši į tą, kurią neseniai paaiškino Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas. Pasak jo, prezidento D. Trumpo planas yra paprastas – tiesiog nutraukti visą finansinę paramą Ukrainai, neduoti nė skatiko ir viskas. Leisti rusams užvaldyti ir sunaikinti šią šalį ir taip esą baigtųsi karas. Kaip galėtumėte sureaguoti į tokius nuogąstavimus ir tokias interpretacijas?

REKLAMA

– Na, visų pirma, nemanau, kad V. Orbanas tai pasakė. Aš pažįstu Viktorą. Buvau jo „Fidesz“ partijos patarėjas praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje, kai gyvenau Vengrijoje. Jis to nesakė. Jis nesakė, kad Amerika nutrauktų paramą. Tai – neteisingai pateikta informacija. Bet jis pasakė būtent tai, ką pasakė ir prezidentas. Prezidentas D. Trumpas neseniai visą valandą viešėjo mano radijo laidoje ir pasakė – „kai tik vėl tapsiu prezidentu, karas baigsis per 24 val.“ Ir jis tikrai baigsis. Kodėl? Nes diktatorius, žudikas ir banditas Vladimiras Putinas bijo prezidento D. Trumpo. Pažvelkime į faktus.

Kada pirmą kartą buvo įsiveržta į Ukrainą? Kada Rusija pavogė Krymą? Valdant Barackui Obamai, kuris buvo silpnas. Tada išrenkamas buvęs mano bosas prezidentas D. Trumpas. Europoje ketverius metus vyravo taika. Nebuvo jokių naujų karų. Nebuvo karo Artimuosiuose Rytuose. Afganistanas buvo stabilus. Irakas buvo stabilus. Tada mes paliekame Baltuosius rūmus, prezidentas D. Trumpas palieka Ovalųjį kabinetą, ir Joe Bidenas atiduoda Afganistaną. Antrą kartą įsiveržiama į Ukrainą, o Artimuosiuose Rytuose dabar vyksta karas tarp mūsų artimiausių sąjungininkų izraeliečių ir žudikiškų „Hamas“ teroristų Gazoje. Tad man tai visada atrodo taip painu. Kodėl žmonės taip neteisingai vertina prezidentą D. Trumpą? Ketverius metus pasaulyje buvo saugu. Nebuvo jokių naujų karų. Ir tada ateina J. Bidenas ir turime katastrofą Afganistane, invaziją į Ukrainą ir karą Artimuosiuose Rytuose. Prezidentas D. Trumpas sustabdys karą, nes V. Putinas jo bijo, ir jis yra teisus jo bijodamas.

REKLAMA

– Užduosiu natūraliai kylantį klausimą. Kaip? Koks yra planas? Aš suprantu jūsų mintį, kad tik D. Trumpo išrinkimas, esą, privers V. Putiną sustabdyti agresiją dėl baimės surizikuoti. Ar yra koks nors kitoks scenarijus, planas sustabdyti, įšaldyti agresiją?

– Priminkime pasauliui apie tai, ką mes padarėme, kai buvome Baltuosiuose rūmuose. Visi žino apie „Wagner“ grupuotę dėl nevykusio perversmo prieš V. Putiną bandymo. Bet mes apie „Wagner“ grupuotę žinojome dar būdami Baltuosiuose rūmuose. 2018 m. mes informavome prezidentą D. Trumpą, kad Sirijoje yra 300 Rusijos samdinių, destabilizuojančių Artimuosius Rytus. Kai pasakėme prezidentui D. Trumpui, kad V. Putinui dirbantys Rusijos kariai kelia grėsmę visam regionui, ką jis padarė? Jis pasakė gynybos sekretoriui: „Nužudykite juos. Nužudykite juos visus.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Po keturių valandų 300 V. Putino samdinių buvo negyvi. Juos nukovė mūsų specialiosios pajėgos. Ką darė Vladimiras? Vladimiras net nesurengė spaudos konferencijos, kad galėtų pasiskųsti. Štai kaip labai jis bijo mano buvusio boso prezidento D. Trumpo. Tokia yra tiesa apie D. Trumpą ir Kremlių. Kaip jis tai padarys? Jis yra atvirai apie tai kalbėjęs savo rinkimų kampanijos renginiuose. Jis atskirai pasikalbės su Volodymyru Zelenskiu. Jis atskirai pasikalbės su V. Putinu. Jis pasakys V. Zelenskiui – jūs turite derėtis dabar pat. Jūs turite „nurašyti“ Krymą. Jūs turite „nurašyti“ Donbasą. Apgailestauju, dabar pat. Turime sustabdyti žudymą. Susėskite su V. Putinu. Ir tada jis pasakys V. Putinui – čia nieko neatskleidžiu, prezidentas D. Trumpas yra tai sakęs – jis pasakys Vladimirui: Vladimirai, jūs turite susėsti su V. Zelenskiu ir derėtis. O jei jūs atsisakysite tai daryti, aš suteiksiu Ukrainai ir Kyjivui viską, ko jie nori. Ir tuomet V. Putinas nuspręs sutikti su taikos sutartimi.

REKLAMA

– Kokia taikos sutartis? Kaip turėtų atrodyti tokia taikos sutartis? Nes mes, žinoma, suprantame, kad Ukrainos sąlygos yra Ukrainos sąlygos, o rusai turi nuosavas labai aiškias, griežtas sąlygas ir ši diktatūra šioje situacijoje iš esmės nebeturi kelio atgal. Praktiškai neįmanoma įsivaizduoti, kaip turėtų atrodyti tokia taikos sutartis, išskyrus, pavyzdžiui, visišką Rusijos pajėgų sutriuškinimą, bent jau Ukrainoje.

– Žiūrėkite, prezidento prioritetas yra labai paprastas. Sustabdykite kautynes. Daugiau jokio kraujo praliejimo – tai yra jo prioritetas. Aiškiai įvardykime tai, kas per pastaruosius dvejus metus įvyko Ukrainoje. Tai katastrofa V. Putinui. Rusija pagal karinę galią pasaulyje užėmė antrąją vietą, o Ukraina – 22-ąją. Per 20 vietų nuo branduolinės valstybės Rusijos. O drąsūs ukrainiečiai iš esmės kaudamiesi įstūmė V. Putiną į aklavietę. Tad realybė turi būti tokia, kad mes pripažįstame ugnies nutraukimą ir kautynės liaujasi. Kalbant apie taikos sutarties detales ir tai, kas užtikrins jos įgyvendinimą ir ar bus taikdarių ir t.t., niekas to nežino. Net jei aš ir žinočiau, būtų neatsakinga, jei atskleisčiau jums detales apie tai, ką prezidentas rekomenduos už uždarų durų, tačiau prioritetas yra sustabdyti žudymą ir užtikrinti, kad vyktų derybos, o V. Putinas suprastų, jog šimtų tūkstančių rusų praradimas Ukrainoje yra tik pradžia, jei jis atsisakys derėtis.

REKLAMA

– Gerai, pereikime prie kitos didelės baimės mano šalyje, regione ir Europoje apskritai. Turbūt gerai žinote, kad esama baimės ir prognozių, jog jei prezidentas D. Trumpas bus perrinktas, JAV pasitrauks iš NATO arba tiesiog, taip sakant, izoliuosis NATO viduje ir pereis į visišką budėjimo režimą. Koks jūsų atsakas į tai?

– Norėčiau ir jums užduoti klausimą. Kodėl jaučiate tokią baimę? Kas jums pasakė, kad prezidentas D. Trumpas ketina pasitraukti iš NATO? Kas jums pasakė, kad prezidentas D. Trumpas bus izoliacionistas? Tai nėra žmogus, kuris kandidatuoja į prezidentus ir apie kurį niekas nieko nežino. Jis ketverius metus buvo prezidentas. Ar jis paliko NATO? Ar jis izoliavo Ameriką? Mane tikrai labai liūdina jūsų klausimai, nes man tai rodo, kad arba jums visiškai išplovė smegenis J. Bideno ir demokratų propaganda, arba pamiršote, kas vyko per tuos ketverius metus, kai mes buvome Baltuosiuose rūmuose. Taigi, leiskite paklausti, kodėl jūs manote, kad prezidentas D. Trumpas nori pasitraukti iš NATO?

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

– Na, aš tik retransliuoju, atkartoju visuomenėje egzistuojančius naratyvus.

– Žinau, žinau. Bet kodėl? Kodėl jūs pasitikite šiuo naratyvu? Kodėl jūs iš viso suteikiate absurdiškam naratyvui kokį nors patikimumą?

– Tai tik spėjimas, tik prognozė.

– Tai labai svarbu, nes aš nuolat duodu interviu Europos žurnalistams, ir man įdomu, kas jums tai pasakoja? Praėjusiais metais nuvykau į Oksfordo universitetą diskutuoti tokiu klausimu: „Šie rūmai mano, kad turėtume bijoti prezidento D. Trumpo sugrįžimo“. Aš, žinoma, tam prieštaravau. Kodėl turėtume jo bijoti? Jis atnešė taiką ir stabilumą ketveriems metams. Kodėl kalbate apie prognozes, kurios yra priešingos tam, kas vyko ketverius metus?

REKLAMA

Kai mes buvome Baltuosiuose rūmuose, ketverius metus neturėjome jokių karų, o ateina J. Bidenas ir pasaulyje prasideda apokalipsė. Taigi aš sutrikęs. Kodėl šiandieninė padėtis – kuri yra katastrofa – yra tai, ko jūs norite dar daugiau, o nenorite taikos ir stabilumo, kurį užtikrintų grįžęs prezidentas D. Trumpas? Prezidentas D. Trumpas sustiprino NATO.

Kai mes atėjome, 60 proc. NATO valstybių nevykdė savo finansinių įsipareigojimų kolektyvinei gynybai, o prezidentas D. Trumpas pasakė, kad jei norite būti geras sąjungininkas, turite mokėti tai, ką pažadėjote aljansui. Tuo metu, kai išėjome, tas 2/3 skaičius buvo sumažėjęs iki mažiau nei 1/3 NATO šalių, kurios nežiūrėjo rimtai ir nemokėjo už kolektyvinę narystę. Mes sustiprinome NATO. Taigi, kodėl žmonės sako, kad prezidentas D. Trumpas nori pasitraukti iš NATO, aš to nesuprantu.

REKLAMA

– Na, čia eina kalba apie bendrinį, sintetinį požiūrį. Galima sakyti, kad žmonės mato bendrą Jungtinių Valstijų izoliacionistinės politikos tendenciją.

– Argi mes buvome izoliacionistai? Na, tai prieštarauja faktams. Jūs tarsi kartojate J. Bideno Baltųjų rūmų kalbas. Ar mes tikrai buvome izoliacionistai Baltuosiuose rūmuose, valdant D. Trumpui? Juk jis buvo žmogus, kuris kontaktavo su Šiaurės Korėja. Tai prezidentas, kuris ėjo per demilitarizuotąją zoną, kad Šiaurės Korėjoje sudarytų taikos susitarimą su Kimu. Tai žmogus, kuris pasiekė Jeruzalę, mes savo ambasadą perkėlėme į Jeruzalę, jis pripažino Jeruzalę Izraelio valstybės sostine. Jis įvykdė pažadą, kurį sulaužė visi prezidentai – B. Obama, B. Clintonas ir G. W. Bushas – pažadą pripažinti Jeruzalę. Mūsų prezidentas tai padarė.

REKLAMA

REKLAMA

Kai informavome prezidentą, kad žudikas Sirijos diktatorius Basharas al Assadas ketina panaudoti cheminį ginklą prieš savo piliečius, ką pasakė prezidentas D. Trumpas? Man tai nerūpi? Aš esu izoliacionistas? Ne, jis paleido 52 sparnuotąsias raketas ant Sirijos oro bazės ir sunaikino tuos cheminius ginklus. Taigi aš nesuprantu: jei jis ketverius metus nebuvo izoliacionistas, jei pasaulyje ketverius metus vyravo taika, tai iš kur jūs gaunate tokias prognozes? Ar jos ateina iš J. Bideno Baltųjų rūmų?

– Ne tik. Žinoma, pirmiausia apie tai Amerikoje kalba demokratai, pagrindiniai prezidento D. Trumpo politiniai priešai, „Make America Great Again“ judėjimo ir MAGA respublikonų kritrikai. Dėl to viskas aišku. Tačiau daug žmonių turi tuos naratyvus ir patys, be šitų faktorių lemiamos įtakos. Tie naratyvai ir tos baimės egzistuoja atskirai, nepriklausomai nuo tos propagandos ir kovų Jungtinėse Valstijose.

– Tačiau faktas yra tas, kad šis naratyvas – ir aš labai dėkingas, kad pripažįstate šaltinį – yra prezidento D. Trumpo priešų, Amerikos priešų, kaip ir demokratų, kurie yra Amerikos priešai. Mes dėl J. Bideno neturime pietinės sienos. Jis griauna šalį. Mes turime mažiausiai 8 milijonus nelegalių imigrantų dėl šio žmogaus – J. Bideno. Taigi taip, tai propaganda, ir ačiū jums, kad tai pripažįstate.

REKLAMA

Bet kodėl kažkas tiki ta propaganda? Jei jums daugiau nei 10 metų, jūs jau gyvenote, kai prezidentu buvo D. Trumpas. Taigi šios baimės mane trikdo, nes nekyla klausimų dėl to, koks bus prezidentas D. Trumpas. Jeigu jis neišstojo iš NATO, jeigu jis nepasidavė V. Putinui, jei jis neišstojo iš NATO per ketverius metus, kai buvo prezidentas, kodėl turėtumėte tikėti, kad tai atsitiks kitą kartą, kai jis bus prezidentas? Tai prieštarauja faktams.

– Kokios yra jūsų įžvalgos ir žinios apie bendrą situaciją, kurią dabar turime Kongrese dėl karinės pagalbos? Kaip ji baigsis?

– Tai yra problema. Tai bėda, nes turime labai rimtą konfliktą tarp tų, kurie sako, kad reikia Ukrainai skirti dar 100 mlrd. dolerių, ir respublikonų, kurie sako: „Palaukite, mes norime padėti Ukrainai, bet turime atvirą sieną ir mums reikia, kad J. Bidenas finansuotų sienų apsaugą. Mums reikia uždaryti sieną. Ar galėtume pasiekti kompromisą, pagal kurį pinigai būtų skirti sienai uždaryti, kad sustabdytume nelegalių imigrantų invaziją?“

Tuo pat metu, kai norime pagalbos Ukrainai, demokratai sako „ne“, demokratai nori turėti atvirą sieną, kad galėtų atvykti dar daugiau nelegalių imigrantų. Ir jie tikisi, kad dėl to, jog rinkimuose neturime rinkėjų identifikacijos, jie tikisi, kad lapkritį nelegalūs imigrantai balsuos už J. Bideną. Taigi, demokratai nenori eiti į kompromisą, todėl ir atsidūrėme aklavietėje.

REKLAMA

– Grįžkime į Europą. Koks jūsų atsakymas į dar vieną naratyvą apie tai, kad prezidentas D. Trumpas ir jį remianti Amerikos politinio elito bei visuomenės dalis Europą mato tik kaip sceną deryboms ir susitarimams dėl įtakos sferų su autoritariniais režimais ir veikėjais, pirmiausia su Rusija? Kad prezidentui D. Trumpui ir jo politiniams rėmėjams Europa nereiškia nieko daugiau, tik tai, kad ji yra susitarimų su rusais sudarymo vieta ir panašiai?

– Kuo gi tai grindžiama, koks yra faktinis pagrindas tokiai neįtikėtinai ciniškai ir neigiamai prezidento D. Trumpo analizei? Ar tai paremta tuo, ką jis nuveikė per ketverius prezidentavimo metus, ar tai visiškai priešinga tam, ką jis darė?

– Tai vėlgi yra bendras įspūdis, susidarantis iš jo politinių pareiškimų, elgesio.

– Ar tikrai? Kada prezidentas D. Trumpas padarė, pasielgė ar pasakė ką nors, kas patvirtintų tokią diagnozę? Pateikite man bent vieną pavyzdį. Aš jį pažįstu. Taigi pateikite man bent vieną pavyzdį, kai prezidentas D. Trumpas leido suprasti, kad Europa yra tik aikštelė sandėriams su diktatoriais.

– Pavyzdžiui, susitikimas Helsinkyje su V. Putinu. Ar ne?

– O ką, negalima susitikti? B. Obama susitiko su V. Putinu, B. Obama susitiko su D. Medvedevu. Kodėl jūs to paties nesakote apie B. Obamą? Arba R. Nixonas. R. Nixonas susitiko su N. Chruščiovu. Taip pat ir Johnas F. Kennedy. Ar norite pasakyti, kad Johnas F. Kennedy ir R. Nixonas ciniškai vertino autoritarinių režimų įtakos sferas? Tai tikrai kelia nerimą, kad jūsų interviu vėlgi remiasi demokrato J. Bideno kalbų argumentais.

REKLAMA

– Aš tik klausiu. Daug žmonių kelia šiuos klausimus.

– Bet kas? Kas turi tokių įrodymų? 4 metai! Juk kai mes buvome Baltuosiuose rūmuose, Lietuva buvo saugi.

– Na taip, žinoma, žymiai saugesnė negu dabar.

– Teisingai. Ir D. Trumpas buvo prezidentas. Tai kodėl bijote, kad jis grįš? Be abejo, jūs norėtumėte, kad jis grįžtų. Nes kai mes buvome Baltuosiuose rūmuose, niekas neįsiveržė į Ukrainą. Ar tai nėra gerai Lietuvai?

Leiskite man jums šį tą patarti. Liaukitės kartoti tai, ką nuolat sako J. Bideno Baltieji rūmai ir tuo tikėti. Jie nori, kad bijotumėte, nes jie patys bijo prezidento D. Trumpo. Nes jis tiki Amerika, tiki Europa ir tiki Lietuva. Iš kur tai žinau? Pamirškite viską, ką pasakiau per pastarąjį pusvalandį. Numokite ranka į Sebastianą Gorką. Padarykite man vieną paslaugą.

Svarbiausia prezidento D. Trumpo kada nors pasakyta kalba – ir ji tokia nėra dėl to, kad aš dalyvavau ją rengiant, – svarbiausia kalba, kurią jis kada yra sakęs, buvo pasakyta ne Kongrese ir ne Baltuosiuose rūmuose. Svarbiausią savo kalbą jis pasakė Varšuvoje. Jis pasakė: „Vyriausybės kanceliarijoje miesto centre nekalbėsiu. Aš noriu stovėti prie paminklo Lenkų sukilimo dalyviams, noriu būti šalia milžiniško bronzinio paminklo kovojusiems už laisvę Varšuvos sukilime.“

REKLAMA

Tuomet Lenkijos vyriausybė pasakė: „Na, tokiu atveju būtų sunku užtikrinti apsaugą, gal verčiau priimsime jus vyriausybės pastate?“ O jis į tai atsakė: „Ne, seime aš nekalbėsiu, parlamente nekalbėsiu. Noriu stovėti šalia paminklo Lenkijos kovotojams už laisvę.“ Jei šiandien turėsite dvidešimt laisvų minučių, prašau, peržiūrėkite prezidento D. Trumpo vaizdo įrašą, nes tai pats svarbiausias jo vaizdo įrašas. Ir taip yra dėl pačioje jo pabaigoje pasakyto sakinio. Taigi, jis stovi šalia paminklo lenkams, žuvusiems kovoje su fašizmu ir užduoda vieną klausimą. Vienintelis klausimas, su kuriuo iš tiesų susiduria mūsų civilizacija, Vakarų krikščionių civilizacija yra tas, ar mes, Europos gyventojai, transatlantinės bendruomenės nariai, turime drąsos kovoti su tais, kurie nori sunaikinti mūsų civilizaciją. Man tai nepanašu į izoliacionizmą. Ar jums tai panašu į izoliacionizmą?

– Na, ne, tai panašu į tas nuostatas, kurių laikosi lietuviai, lenkai ir senojo kirpimo respublikonai.

– Taip. Toks ir yra prezidentas D. Trumpas. Nesvarbu, ar tai būtų „Antifa“, ar „Black Lives Matter“, mėginantys sunaikinti Ameriką iš vidaus, ar tai būtų Rusijos slaptieji agentai, veikiantys Lietuvos gynybos ministerijoje, ar tai būtų rusų tankai, mėginantys įsiveržti į jūsų šalį po to, kai užėmė Lenkiją ir likusias Baltijos šalis. Prezidentas D. Trumpas yra nusiteikęs visiškai rimtai. Vienintelis klausimas, į kurį patys turime atsakyti yra tas, ar Lietuva ir Amerika turi drąsos kovoti ir apginti mūsų šalis ir mūzų civilizaciją, Vakarų civilizaciją? Nuo tų, kurie nori ją sunaikinti – nesvarbu, ar iš išorės, ar iš vidaus. Būtent tuo ir tiki prezidentas D. Trumpas.

REKLAMA

Ir man tikrai liūdna, kad nė vienas lietuvis, išgyvenęs tuos ketverius metus, kuriuos praleidome Baltuosiuose rūmuose, nedega desperatišku noru, kad prezidentas D. Trumpas sugrįžtų. Nes galiu jus užtikrinti, kad jeigu prezidentas D. Trumpas sugrįžtų į Baltuosius rūmus, saugi būtų ne tik Amerika – saugi būtų visa Vakarų civilizacija. Ir aš meldžiu dievą, kad Lietuvos gyventojai, mano protėviai, mano broliai, pusbroliai suprastų, kas yra tikrasis jūsų šalies priešas. Krymas buvo užgrobtas, kai prezidentu buvo B. Obama. J. Bidenui prezidentaujant, V. Putinas užpuolė Ukrainą antrą kartą. Rusija nieko nedarė, jūs buvote saugūs, kai Baltuosiuose rūmuose buvo prezidentas D. Trumpas. Viskas yra taip paprasta.

– Labai džiaugiuosi galėdamas su jumis apie tai kalbėtis, nes pagrindinis mano tikslas ir yra pasidalinti tuo naratyvu ir tais nuogąstavimais, kurie egzistuoja mano šalyje ir visame regione ir išgirsti jūsų nuomonę bei suteikti jums galimybę tiesiogiai atsakyti į šiuos klausimus.

– Dėkoju ir tikiuosi, kad žmonės pažiūrės šį pokalbį ir dalinsis juo. Bet problema yra ta, kad tai nėra vien naratyvas – tai yra melas. Tai, apie ką manęs klausėte, yra naratyvas, bet taip pat tai yra melas. Ir nė vienas lietuvis, kurio intelekto koeficientas yra didesnis nei 60, neturėtų tikėti šiuo melu. Kodėl? Ar likote gyvas, kai prezidentas D. Trumpas buvo Baltuosiuose rūmuose? Jei likote ir Europa buvo saugi, NATO buvo tvirtas, o ISIS buvo sutriuškinta, kaip galite tikėti tokiu naratyvu? Paklauskite savęs – kokie buvo tie ketveri D. Trumpo prezidentavimo metai? Tuomet tai prisiminsite ir visas tas J. Bideno skleidžiamas melas, naratyvas ir propaganda tiesiog išnyks.

REKLAMA

– Egzistuoja toks supratimas, toks kontrargumentas, kad D. Trumpui ir jo komandai nebuvo leista nieko naikinti, nes šalimais, „giliojoje valstybėje“ buvo „suaugusiųjų“, kurie jiems neleido to padaryti, kurie juos sulaikė. Tačiau antrosios kadencijos metu kiltų didesnis pavojus, kadangi jis būtų įžūlesnis ir ryžtingiau siektų padaryti tai, ko jam pirma neleido. Suprantate, apie ką aš čia?

– Taip, taip. Dar kalbama, kad prezidentą D. Trumpą valdė ateiviai, kad gyvename matricoje ir turite praryti juodąją piliulę. Absurdiškų pareiškimų sąrašą galėtume tęsti toliau. Jei žinote, koks prezidentas D. Trumpas buvo pastaruosius 76 metus, ar tikrai manote, kad jį kas nors valdo? Rimtai, ar manote, kad jį kas nors kontroliuoja?

– Ne, manau, kad tik jis pats save kontroliuoja – kartais tame ir yra visa bėda.

– Jis – stichinė galia. Jis nevaldomas. Jis nėra kieno nors marionetė. Prisiminkime istoriją – šiuolaikinėje Amerikos istorijoje nėra buvę, kad kas nors, nedalyvaujantis politikoje, nesantis Kongreso nariu, gubernatoriumi ar senatoriumi dalyvautų prezidento rinkimuose ir juos laimėtų iš pirmo karto. Prezidento rinkimų iš pirmo karto nelaimėjo net Ronaldas Reiganas. Štai tokia ta stichinė galia, tokia ta charizma, toks šio žmogaus charakteris. Ir D. Trumpo administraciją valdė pats prezidentas D. Trumpas – tą jums sakau kaip jo padėjėjas ir buvęs strategas. Galbūt vyriausybėje ir buvo tokių, kurie jo nemėgo, tačiau jie jo nekontroliavo ir nemėgino jo sustabdyti.

REKLAMA

– Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas – faktas, kad kai kurie judėjimo „Make America Great Again“ nariai, respublikonų partijos nariai bei D. Trumpo rinkėjai Rusijoje esančios diktatūros neįsivaizduoja taip, kaip jūs ar mes. Jiems neatrodo, kad tai yra nusikalstama teroristinė organizacija, kelianti grėsmę Vakarų civilizacijos ir JAV išlikimui. Priešingai – jie mano, kad ji yra teisėta. „Kietuolių“ režimas, galintis susitarti su JAV, jei tik JAV pačios to panorės. Kitaip tariant, jiems tai atrodo normalu. Ar tai yra problema?

– Man tai kelia didelį nerimą, kadangi mano tėvai pabėgo nuo komunizmo. Mano tėvą suėmė, kai jam buvo 20 m. Jis atsidūrė kalėjime, Vengrijos slaptoji policija jį kankino, o 1965 m. jis buvo paleistas iš kalėjimo politiniams kaliniams. Ir aš turiu rimtą problemą su savo kolegomis „konservatoriais“, nes aš atvirai kritikavau Tuckerio Carlsono interviu su V. Putinu, kuris iš tiesų nebuvo joks interviu. Tai V. Putinas ėmė interviu iš Tuckerio, kuris tiesiog apsikvailino, o pats V. Putinas pirmąsias 40 minučių paprasčiausiai varė savo propagandą apie tai, kad Ukraina nėra tikra šalis, kad Lenkija nėra tikra šalis. Kad Baltijos šalys neturi teisės egzistuoti. Taip jis meluoja jau 21 metus.

Ir man tikrai liūdna, kad egzistuoja tokių, kaip Tuckeris ir kiti, kurie žiūri į V. Putiną ir sako: „Dievuliau, Maskvos metro taip švaru, o Nižny Novgorode tokie skanūs sūrainiai!“ O aš sau galvoju: „Žinai ką, Tuckeri? Metro buvo švaru ir tuomet, kai valdžioje buvo Josifas Stalinas. Berlyno gatvės prie Adolfo Hitlerio irgi buvo labai švarios. Pchenjano gatvėse Šiaurės Korėjoje šiukšlių taip pat nerasi.“ Prisimenu senus gerus laikus, kai kiekvienas Amerikos konservatorius nekentė KGB pulkininkų, tokių, kaip Vladimiras Putinas. Todėl mano atsakymas į jūsų klausimą yra toks – žmonių, kurie laiko save konservatoriais, kurie žvelgia į V. Putiną ir sako „o, taip, tai tikrai galingas, stiprus žmogus“, Amerikoje yra nedaug, lyginant su tais 74 milijonais, kurie 2020 m. balsavo už prezidentą D. Trumpą – manau, jog tą įrodo ir tas faktas, kad aš pats sulaukiau labai nedaug kritikos.

O svarbiausias dalykas yra tas, kad prezidentas D. Trumpas, su kuriuo neseniai valandą kalbėjome mano laidoje – visą pokalbį galite rasti mano tviterio ir feisbuko puslapiuose, – žino, kas yra V. Putinas. Jis nepuls atvirai jo įžeidinėti konferencijoje Helsinkyje, sakydamas „tu – diktatorius“. Bet jis žino, kad V. Putinas yra žudikas. Kas iš to? Ogi tai, kad lietuviai gali nusiraminti. Jei dievas duos ir prezidentas D. Trumpas bus vėl išrinktas, Baltijos šalių regionas bus saugus, Europa bus saugi. Nes mano buvęs viršininkas prezidentas D. Trumpas gerai žino, koks blogas žmogus yra Vladimiras Putinas.