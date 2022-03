Buvęs Rusijos užsienio reikalų ministras: Putinas savo planus apskaičiavo neteisingai

BBC laidos metu buvęs ministras Andrejus Kozyrevas teigė, kad V. Putino siekis susilpninti NATO buvo apskaičiuotas neteisingai.

Be to, jis kritikavo V. Putino darbo principus ir tikino, kad Rusija smunka, nes yra per daug priklausoma nuo žaliavų eksporto į kitas valstybes.

Rusijos pajėgos Ukrainoje apšaudė humanitarinę koloną, esama žuvusių ir sužeistų

Rusijos pajėgos Ukrainoje apšaudė autobusų koloną, vežusią civilius humanitarinės pagalbos darbuotojus, ketvirtadienį pranešė naujienų agentūra „Unian“, remdamasi ukrainiečių parlamento žmogaus teisių ombudsmenės informacija.

Incidentas įvyko prie šiaurinio Černihivo miesto, savo „Facebook“ pranešime nurodė ombudsmenė Liudmyla Denisova. Jos duomenimis, per apšaudymą vienas žmogus žuvo, dar keturi buvo sunkiai sužeisti.

„Penki autobusai pateko į priešo taiklią ugnį, kai mėgino nuvažiuoti į apsuptą miestą evakuoti žmonių. Autobusuose buvo tik civiliai savanoriai“, – rašė L. Denisova.

Vienam iš autobusų pavyko ištrūkti, nors jo padangos buvo peršautos. Šios transporto vairuotojas buvo sužeistas ir vėliau hospitalizuotas.