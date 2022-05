Buvęs Rusijos diplomatas Bondarevas BBC pasakojo, kaip nusprendė atsistatydinti dėl karo Ukrainoje

Antradienį Bondarevo atsistatydinimą pakomentavo Rusijos prezidento spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas. Atsakydamas į žurnalistų klausimą, jis teigė, kad Kremlius su šiuo laišku nėra susipažinęs, tačiau kartu pridūrė: „Čia, ko gero, galime pasakyti tik tiek, kad pono Bondarevo nebėra tarp mūsų, veikiau jis yra prieš mus“ (cituojama naujienų agentūra „Interfax“).

„Jis smerkia Rusijos vadovybės veiksmus, o Rusijos vadovybės veiksmus palaiko beveik visi mūsų šalies gyventojai, – sakė P. Peskovas. – Tai reiškia, kad šis ponas priešinosi bendrai konsoliduotai mūsų šalies nuomonei."

BBC: Kodėl priėmėte tokį sprendimą?

Borisas Bondarevas: Priežastis ta, kad aš visiškai nesutinku su tuo, ką mano vyriausybė daro bent jau nuo vasario mėnesio. Aš nebenoriu būti su tuo susijęs.

BBC: Ar jums buvo sunku tai padaryti?

B.B.: Klausimo net nebuvo, daryti tai, ar ne. Buvo sprendimas tai padaryti [ir reikėjo suprasti] kada. Nemačiau jokios alternatyvos.

BBC: Ar bijote dėl savo saugumo?

B.B: Manau, kad taip.

BBC: Ar jus šokiravo puolimas Ukrainoje vasario 24 d.?

B.B: Buvau šokiruotas – kaip ir bet kuris normalus žmogus. Nes pirmas dalykas, kurį išgirdau vasario 24-osios rytą, buvo tai, kad Rusijos kariniai lėktuvai bombarduoja Kyjivą ir Charkivą. Paskutinį kartą šie miestai buvo bombarduoti per Antrąjį pasaulinį karą – ir tai padarė vokiečiai. O dabar mes juos bombarduojame. Manau, kad tai turėtų šokiruoti visus rusus.

BBC: Kaip dažnai Rusijos užsienio reikalų ministerijoje jaučiamas šokas ir prieštaravimas tam, kas vyksta Ukrainoje?

B.B: Tiesą sakant, nemanau, kad kažkas yra šokiruotas.

BBC: Kodėl?

B.B: Manau, kad dauguma žmonių klauso propagandos ir to, ką jiems sako jų viršininkai. Kai dirbi ministerijoje, vyrauja hierarchija, todėl privalai vykdyti vadovybės nurodymus. Kritinis požiūris ministerijoje buvo iš esmės panaikintas. Dauguma žmonių tiesiog tiki tuo, kas jiems sakoma, be jokios kritikos, be nepriklausomų apmąstymų.

BBC: Kaip manote, kiek jūsų sprendimas atsistatydinti gali pakeisti?

B.B: Tiesą sakant, nemanau, kad tai kažką pakeis. Bet manau, kad tai gali būti plyta sienai, kurią galiausiai galima pastatyti. Tikiuosi.

BBC: Kokia buvo jūsų kolegų reakcija? Ar kalbėjote su jais apie tai?

B.B: Taip, mes kalbėjomės. Iš pradžių vyravo džiaugsmas, pasitenkinimas, euforija. Pagaliau [Rusija] ėmėsi radikalių žingsnių. Dabar jie nebe tokie laimingi, nes mes pirmiausia turėjome problemų su ekonomika. Bet nemanau, kad dauguma jų atgailaus ir pakeis savo požiūrį. Jie gali tapti šiek tiek mažiau radikalūs, šiek tiek mažiau agresyvūs. Bet ne taikūs.

BBC: Ką planuojate daryti toliau ir ar ketinate prašyti politinio prieglobsčio? Norėdamas apsisaugoti?

B.B: Jei atvirai, aš nežinau. Teisiniu požiūriu, aš nieko neteisėto nepadariau, nepadariau jokio nusikaltimo. Tiesiog atsistatydinau ir pasakiau, ką galvoju. Bet man atrodo, kad turėčiau susirūpinti dėl savo saugumo.

BBC: Atsižvelgiant į tai, ką jūsų prezidentas pasakė praeityje, ar galite būti laikomas savo šalies išdaviku?

B.B.: Taip, manau, jie mane jau laiko tokiu.

BBC: O kaip reagavo jūsų viršininkas Ženevoje?

BB: Nežinau, nemačiau jo nuo tada, kai pateikiau atsistatydinimo prašymą. Nuo to laiko nedalyvavau misijoje ir nežinau apie jo reakciją. Bet nemanau, kad ji bus teigiama.