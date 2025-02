Buvę tarnai atskleidė, koks iš tikrųjų yra princas Harry: „prireiktų dviejų savaičių, kol jis pats apsimautų kelnes“

Anonimiškai kalbėdami apie naują Tomo Quinno knygą „Taip, ponia – slaptas karališkųjų tarnų gyvenimas“ (angl. „Yes, Ma‘am – The Secret Life of Royal Servants“), kuri pasirodys jau šį mėnesį, buvę tarnai pasakojo, ką reiškia aptarnauti Sasekso kunigaikštį. Be to, knygoje atskleidžiami princo Harry santykiai su karališkąja šeima bei žmona Meghan Markle, rašoma „Daily Mail“.