Išaiškėjo pravardė, kurią karalius davė Markle: nustebino ne vieną

Karalius Karolis III M. Markle buvo suteikęs gana keistą pravardę. Nors žiniasklaida Meghan, Sasekso kunigaikštienei, suteikė daugybę pravardžių, karalius pripažino jos psichologinį tvirtumą ir atsparumą, suteikdamas jai pravardę.

Išaiškėjo pravardė, kurią karalius davė Markle

Tuomet dar būdamas princas jis pakrikštijo Meghan „volframu“ (angl. tungsten), nes ji yra „kieta“ ir „nepalaužiama“. Ir nors ši pravardė buvo neįprasta, jis tikėjo, kad tai komplimentas jos atkaklumui, ir netrukus ši pravardė „prilipo“, rašo mirror.co.uk.

Karališkoji šeima garsėja tuo, kad vieni kitiems suteikia pravardes, todėl karalius Karolis III manė, kad būtų teisinga, jog Meghan, tapusi šeimos dalimi po vedybų su princu Harry, taip pat turėtų jai dedikuotą pravardę.

Naujoji pravardė Meghan nebuvo naujiena, nes ji buvo pakrikštyta Rachel vardu, bet nusprendė naudoti ir visiems prisistatinėti savo antruoju vardu.

Kalbėdamas apie tai, kada tuometinis princas Čarlzas pradėjo naudoti šią pravardę, rūmų šaltinis 2018 m. birželį laikraščio „Mail On Sunday“ žurnalistei Charlotte Griffiths sakė:

„Princas Čarlzas žavisi Meghan dėl jos stiprybės ir tvirtumo, to stuburo, kurį ji suteikia Harry, kuriam gyvenime reikia volframo tvirtumo turinčio žmogaus, nes jis gali būti šiek tiek minkštas. Tai tapo meilę simbolizuojančiu terminu.“

Kate Nicholl 2022 m. išleistoje knygoje „The New Royals: Queen Elizabeth‘s Legacy and the Future of the Crown“, ji atskleidė daugiau detalių apie šią M. Markle suteiktą pravardę.

Ji teigia, kad karalius Karolis III manė, jog Meghan yra „ištverminga“ ir sugeba išlaikyti save. Karalius Meghan pavadino „žibančia žvaigžde“, nes Meghan pasirodė esanti „nušlifuota, aistringa ir linksma“.

Pranešama, kad Meghan sužavėtas karalius sakė draugams: „Ji tokia protinga ir miela. Ji daro Harry laimingą. Tikriausiai neįmanoma jos mėgti dar labiau nei mėgstu dabar.“