Borrellis: Ukraina turėtų būti prie geopolitinio žaidimo stalo, o ne jo meniu

Tai penktadienį Budapešte prieš neformalų ES valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimą pareiškė ES vyriausiasis įgaliotinis Josepas Borrellis.

„Jei nesate prie stalo, būsite įtraukti į meniu. Jei nesėdėsite prie geopolitinio žaidimo stalo, būsite meniu. Tą patį galima pasakyti ir apie Ukrainą. Ukraina turi būti prie stalo, o ne meniu. Todėl turime ir toliau remti Ukrainos nepriklausomybę ir suverenitetą. Kad ir kas nutiktų, turime toliau vykdyti savo įsipareigojimus Ukrainai. Mes turime rūpintis savo nepriklausomybe, ekonominiu saugumu, santykiais su Kinija – visa tai reikalauja vieno ir dar svarbesnio žodžio – vienybės, kad sukurtume stipresnę Europą“, – sakė J. Borrellis.

Jis taip pat pranešė ketinantis apsilankyti Ukrainoje ir susitikti su Ukrainos valdžios atstovais bei aptarti, kaip remti Ukrainą ateityje. Pasak J. Borrellio, ES turėtų ir toliau remti Ukrainą.

„Be abejo, faktas, kad Jungtinės Valstijos išsirinko prezidentą, kuris turės specifinių idėjų dėl svarbiausių scenarijų pasaulyje – Ukrainoje, Artimuosiuose Rytuose, santykiuose su Kinija – reikalauja, kad europiečiai aiškiai suprastų savo misiją. Jų misija – pati svarbiausia misija – yra kurti Europą kaip galią, kaip suverenų subjektą. Galinčią veikti, neperduodančią savo saugumo kam nors kitam. Niekas kitas nepasirūpins mūsų saugumu“, – sakė J. Borrellis.

Jis pažymėjo, kad ketvirtadienį Europos vadovai turėjo įdomią diskusiją apie naująjį politinį pasaulio scenarijų – tiek vidaus, tiek išorės.

„Akivaizdu, kad žmonės turi skirtingą požiūrį į tarpusavio ryšius, skirtingą santykį su politika – net su tiesa. Dabar turime scenarijų, pagal kurį susidursime su požiūriu labiau per sandorių prizmę. Ir dėl to vienintelis receptas yra didesnė Europos vienybė. Vienintelis receptas Europai išlikti – tai būti vieningesnei. Sukurti stipresnę Europą, suverenią Europą, galinčią įveikti pasaulio keliamus iššūkius ir niekam kitam neperduoti savo saugumo. Turime patys pasirūpinti savo saugumu, be abejo, pasikliaudami NATO, bet kurdami daugiau pajėgumų“, – sakė jis.

J. Borrellio teigimu, toks požiūris reikalauja, kad europiečiai daugiau investuotų ne tik į gynybą, bet ir į technologijas. Bet kuri Europos šalis negali viena reaguoti į pasaulinius iššūkius.

„Jei tu nesi veikėjas, už tave veikia kiti. Norėdami būti veikėjais, europiečiai turi būti vieningesni, nes kiekvienas iš mūsų atskirai pasaulyje yra niekas. Milžinų pasaulyje, kuriame vyrauja sandoriai – kur interesai svarbesni už vertybes – jūs arba turite savo pajėgumus, pradedant saugumu ir technologijomis, arba būsite įtraukti į meniu. Reikia didesnių visų Europos valstybių narių pastangų, norint geriau suprasti kylančius iššūkius. Pastaraisiais metais daug dirbau siekdamas, kad europiečiai suprastų, jog pasaulis yra sudėtinga vieta, kurioje tenka susidurti su realiais pavojais. Aš sakiau: „Europa pavojuje“ prieš trejus metus. Dabar aišku, kad šiame naujame sandorių pasaulyje, norėdami įveikti šiuos iššūkius, europiečiai turi būti vieningesni“, – sakė J. Borrellis.

„Kad ir kas nutiktų Jungtinėse Valstijose, mes turime savo interesus ir savo vertybes. Be abejo, Jungtinės Valstijos yra svarbiausios mūsų partnerės. Tai faktas. Istorinis, kultūrinis ir ekonominis faktas. Patinka mums tai ar ne, Jungtinės Valstijos yra svarbiausios mūsų partnerės ekonominiu, politiniu, kultūriniu, kalbiniu požiūriu. Istorija sukūrė mūsų tarpusavio ryšius. Ekonominiai ryšiai taip pat yra labai svarbus klausimas, kuris nesikeis – mes nenorime jo keisti. Mes norime ir toliau būti stiprūs Jungtinių Valstijų partneriai, tačiau turime stiprinti savo galias. Jei būsime nevieningi, susiskaldę, negalėsime to padaryti“, – pridūrė jis.