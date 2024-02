„Palikite 300-uosius (sužeistuosius – red.), – tariamai buvo įsakyta vienam rusų kariui, – ir viską sudeginkite“.

Praėjus kelioms valandoms po to, kai Rusijos kariai iškėlė savo vėliavas virš Avdijivkos, paaiškėjo siaubinga istorija apie kelis sužeistus karius, kuriems nepavyko pabėgti, o vėliau jie buvo nužudyti, kai Rusijos kariai pasiekė jų pozicijas, rašo CNN.

Ten buvę ukrainiečių kariai priklausė 110-ajai atskirajai mechanizuotajai brigadai, užėmusiai poziciją, vadinamą „Zenit“. Praėjusią savaitę Rusijos pajėgoms judant per Avdijivką, „Zenit“ buvo smarkiai puolama.

REKLAMA

REKLAMA

🇷🇺⚡The Russian Flag raised above the Avdiivka coke plant.



Glory to our troops which continue working 24/7 in clearing the city of the Nazis. pic.twitter.com/SVPetZYVCi REKLAMA February 17, 2024

Ten dislokuoti kariai desperatiškai bandė ištrūkti iš miesto griuvėsių, pasak vieno iš ten buvusių karių Viktoro Biliako. Ilgame ir niūriame „Instagram“ įraše V. Biliakas aprašė pavojingą kelią, kuris laukė ateityje.

„Lauke nebuvo jokio matomumo. Reikėjo tik išgyventi. Kilometras skersai lauką. Būrys aklų kačiukų, kuriuos vedė dronas. Priešų artilerija. Kelias per Avdijivką pilnas ukrainiečių lavonų“, – rašė jis.

Avdijivka (10 nuotr.) Ukrainos kariai Avdijivkoje (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai Avdijivkoje (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai Avdijivkoje (nuotr. SCANPIX) +6 Kariai Avdijivkoje (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai Avdijivkoje (nuotr. SCANPIX) Avdijivka (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai Avdijivkoje (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai Avdijivkoje (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai Avdijivkoje (nuotr. SCANPIX) Kariai Avdijivkoje (nuotr. SCANPIX)

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Avdijivka

Galiausiai vadas per radiją jam pranešė, kad sužeistieji nebus evakuojami. Šeši vyrai buvo palikti. Jų paliktas žinutes buvo sunku skaityti, sakė V. Biliakas.

REKLAMA

REKLAMA

„Jų neviltis, jų pražūtis. Ji visada liks su mumis. Drąsiausi yra tie, kurie žūsta“, – sakė jis.

Priėmė sprendimą palikti miestą

Avdijivka yra fronto linijoje nuo tada, kai 2014 m. promaskvietiški separatistai Ukrainoje užėmė didelę Donbaso regiono dalį, įskaitant netoliese esantį Donecko miestą. Metų metus trukusios kovos pavertė miestą smarkiai fortifikuota tvirtove, kurioje įtvirtinimai iškilo per aštuonerius metus.

The Russian Ministry of Defense has released footage depicting the disorderly retreat of Ukrainian Armed Forces units from Avdeyevka.#Avdiivka pic.twitter.com/ZhwsjY94Gt — Intelsolid1 (@Intelsolid1) February 20, 2024

Tačiau kai Ukrainos kariuomenė keliuose fronto linijos taškuose patyrė spaudimą ir susidūrė su amunicijos bei darbo jėgos trūkumu, Rusijos kariuomenė galėjo pasinaudoti palankia proga. Prieš sustiprindama antžeminį puolimą, ji smogė iš oro ir artilerijos.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Paskutinį savaitgalį prieš antrąsias karo metines, Ukrainos pajėgos priėmė sprendimą palikti miestą, taip padovanodamos Rusijai svarbiausią pergalę nuo praėjusių metų, kai ji užėmė Bachmuto miestą.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad sprendimas atsitraukti buvo priimtas siekiant „išgelbėti mūsų karių gyvybes“.

Tarp įstrigusiųjų ir apsuptųjų buvo 30-metis jaunesnysis seržantas ir karo medikas iš Dniepropetrovsko srities Ivanas Žytnykas, šaukinys „Django“. Jis, kaip ir 110-oji brigada, Avdijivkoje kovėsi beveik dvejus metus.

Jis buvo sunkiai sužeistas ir negalėjo judėti.

Trapped by falling concrete‼️



Despite their precarious situation, they did not run and abandon their fellow 🇺🇦 fighter - Avdiivka



Now...... if he had been serving in the 🇷🇺 Russian Army...... well, good luck there 😂 pic.twitter.com/DDVc3q6COp REKLAMA February 19, 2024

Palikti kariai

Vasario 15 dieną I. Žytnykui pavyko susisiekti su seserimi Kateryna ir kitais šeimos nariais emocingu vaizdo skambučiu, kuris vėliau išplito Ukrainos žiniasklaidoje ir viso pasaulio socialiniuose tinkluose.

Kateryna prašo savo brolio: „Tai ką, jie... niekas neateina? Tavo vaikinai irgi ten (su tavimi), ar tu vienas?“

I. Žytnykas atsakė: „Ne, visi išvažiavo, visi pasitraukė. Mums pasakė, kad mus paims mašina. Man sulaužytos abi kojos, nugaroje – šrapnelis. Nieko negaliu daryti...“

Jis pasakojo, kad „Zenit“ pozicijoje buvo pusšimtis kareivių, iš kurių keturi, kaip ir I. Žytnykas, negalėjo paeiti.

REKLAMA

Ukraine wounded soldiers abandoned, who remained in the bunker at "Zenit" in Avdiivka, was able to call his relatives and told that he and 6 other wounded soldiers were left there.



According to the soldier, both of his legs were broken and shrapnel wounds. pic.twitter.com/TMCvFcQJY7 — Darth Intra (@darthintra) February 17, 2024

Kateryna atsako: „Nežinau, kaip... kam skambinti, – verkdama pasakė ji. – Aš negaliu to išsiaiškinti. Kas tave pasiims?“

Niekas to nepadarė.

Su „Slidstvo.info“ dirbantys ukrainiečių žurnalistai vėliau kalbėjosi su trijų sužeistų ukrainiečių, kurie liko poste, artimaisiais.

Kateryna pasakojo „Slidstvo.info“: „Jie pusantros paros laukė (evakuacijos) automobilio. Supratę, kad niekas neatvažiuoja jų pasiimti, jie ėmė visiems skambinti. Kai Ivanas man paskambino, jam labai skaudėjo, jie davė jam viską, kas liko, bet baigėsi vaistai ir maistas“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pasak Katerynos, vėliau ketvirtadienį vaizdo skambučiu I. Žytnyką pasiekė dar vienas giminaitis.

„Mano brolis sakė, kad vadovybė susitarė, jog rusai juos išveš, nes mūsų vyrai jų nepasieks“, – sakė Kateryna.

Pasak jos, jiems kalbantis vaizdo įraše buvo matyti, kaip rusų kariai įžengia į poziciją, kurioje buvo įstrigę vyrai.

Dar vienas iš „Zenit“ įstrigusių karių buvo Andrijus Dubnickis. Jo žmona Liudmyla sakė portalui „Slidstvo.info“: „Mes kalbėjomės 10 val. ryto (vasario 15 dieną). Jis buvo sužeistas į kirkšnį, sukniubo, bandė juokauti, po to pradėjo verkti. Tada mes bendravome SMS žinutėmis...“

„Paskutinė žinutė buvo 12 val., kad jis bus suimtas“, – sakė ji.

„Mama, aš esu karys“

Praėjusią savaitę Rusijos karinis tinklaraštininkas paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti kelių karių kūnai. Vaizdo įraše buvo Rusijos kariuomenės 1-osios slavų brigados, kuri prieš dvi dienas įžengė į „Zenit“ poziciją Avdijivkos pietuose, emblema, remiantis daugeliu pranešimų.

REKLAMA

Tekste ant vaizdo įrašo rašoma, kad jis nufilmuotas penktadienį (vasario 16 dieną) Avdijivkoje, „karinio dalinio objekte“. Jame ten esantys Ukrainos kariai vadinami naciais ir sakoma, kad „mūsų žemėje jūsų laukia tik mirtis“.

Kateryna atpažino savo brolio kūną pagal drabužius ir vandens butelį, kurį jis laikė rankoje, kai rusai juos paėmė iš „Zenit“ pozicijos.

Savo įrašą „Instagram“ tinkle paskelbęs karys V. Biliakas atpažino Andrijų Dubnickį, nes ant jo rankos buvo kryžiaus formos tatuiruotė.

Taip pat ir A. Dubnickio žmona Liudmyla, kuri vaizdo įrašą rado vėlai vakare, atpažino savo vyrą.

„22.30 val. radau šį vaizdo įrašą, atpažinau jį pagal tatuiruotę“, – sakė ji.

„Jis buvo pašauktas 2022 m. kovo 8 d. ir nuo to laiko visą laiką buvo Avdijivkoje... Mano dukrai buvo 4 mėnesiai, kai jis buvo mobilizuotas“, – sakė ji portalui „Slidstvo.info“.

REKLAMA

Tokią pat šiurpią žinią sužinojo ir kito kario motina.

Heorhijus Pavlovas, šaukiniu „Panda“, kariauja nuo 2015 m., o pastaruosius metus tarnavo „Zenit“, kaip teigia jo motina Ina.

„Jie tris dienas laukė (evakuacijos) automobilio, – sakė ji. – Vasario 14-ąją jis buvo sužeistas, jis patyrė šrapnelio žaizdas nugaroje... Labai prašiau jo, sūnau, pasiduok, man reikia, kad būtum gyvas – jis turi mažą vaiką, 5 metų. Jis pasakė: „Mama, aš esu karys“, – pasakojo Ina portalui „Slidstvo.info“.

„Norėčiau tikėti, kad jie gyvi. Vienintelis dalykas, kurio dabar noriu, tai surasti savo sūnų“, – sakė ji.

Po kelių valandų ji atpažino sūnaus kūną tame pačiame Rusijos vaizdo įraše.

Rusai įvykdė egzekuciją

110-oji brigada CNN sakė, kad negali patvirtinti jokių incidento detalių ir bando patikrinti, kas įvyko.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Žinomas Ukrainos karinis tinklaraštininkas Jurijus Butusovas po to paskelbė visų šešių karių, kurie buvo palikti zenitinėje pozicijoje, pavardes.

„Šie sužeistieji negalėjo patys judėti, o evakuacijos transporto priemonių, kurios galėtų juos pervežti, nebuvo. Dėl visiško „Zenit“ apsupimo negalėjo pravažiuoti jokios evakuacijai skirtos transporto priemonės“, – sakė J. Butusovas.

Nežinoma, kaip kariai žuvo, tačiau J. Butusovas teigė, kad Rusijos kariai „įvykdė egzekuciją bejėgiams neginkluotiems sužeistiesiems, kurie buvo pagauti ir negalėjo judėti“.

Ukrainos generalinė prokuratūra pranešė, kad pradėtas tyrimas dėl „karo įstatymų ir papročių pažeidimo kartu su tyčiniu nužudymu“ sužeistų karių atveju.

REKLAMA

Pirmadienį paskelbtame pareiškime 110-oji atskiroji mechanizuotoji brigada nurodė, kad ji bandė derėtis su Rusijos pajėgomis dėl sužeistų karių evakuacijos iš „Zenit“ pozicijos po to, kai ji buvo visiškai apsupta.

„Jie [sutiko] evakuoti mūsų sužeistuosius ir suteikti jiems pagalbą, o vėliau iškeisti juos (į kitus karo belaisvius). Mūsų kariams buvo įsakyta gelbėti savo gyvybes“, – sakoma pareiškime.

Vėliau brigada iš Rusijos pajėgų paskelbto vaizdo įrašo sužinojo, kad jos kariai žuvo.

„Karas yra žiaurus, o mes kovojame už laisvę aukšta kaina“, – sakoma jame.

CNN kreipėsi į Rusijos gynybos ministeriją, prašydama pakomentuoti kaltinimus Rusijos pajėgoms Avdijivkoje.