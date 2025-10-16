Benjaminas Netanyahu: Izraelis pasiryžęs užtikrinti visų Gazos Ruože laikomų įkaitų grąžinimą

„Esame pasiryžę užtikrinti visų įkaitų grąžinimą“, – per valstybinę ceremoniją Herclio kalno karių kapinėse Jeruzalėje, skirtą paminėti 2023-iųjų spalio 7-osios islamistų kovotojų grupuotės „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį, sukėlusio karą Gazos Ruože, metinėms, sakė B. Netanyahu.
„Kova dar nebaigta, bet vienas dalykas aiškus – kad ir kas pakeltų ranką prieš mus, žino, kad sumokės labai didelę kainą. Esame pasiryžę iškovoti pergalę, kuri daugelį metų formuos mūsų aplinką“, – pridūrė jis, praėjus dienai po to, kai „Hamas“ pareiškė, kad perdavė visų mirusių įkaitų, kuriuos galėjo pasiekti, palaikus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!