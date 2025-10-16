Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Benjaminas Netanyahu: Izraelis pasiryžęs užtikrinti visų Gazos Ruože laikomų įkaitų grąžinimą

2025-10-16 13:32 / šaltinis: BNS
2025-10-16 13:32

Izraeliečių ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ketvirtadienį pareiškė, kad Izraelis yra pasiryžęs užtikrinti visų Gazos Ruože vis dar laikomų mirusių įkaitų grąžinimą, pažymėdamas, kad „kova dar nebaigta“. 

Palestiniečių pareigūnas: Benjamino Netanyahu kalba JT buvo „persmelkta melo“

0

„Esame pasiryžę užtikrinti visų įkaitų grąžinimą“, – per valstybinę ceremoniją Herclio kalno karių kapinėse Jeruzalėje, skirtą paminėti 2023-iųjų spalio 7-osios islamistų kovotojų grupuotės „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį, sukėlusio karą Gazos Ruože, metinėms, sakė B. Netanyahu. 

„Kova dar nebaigta, bet vienas dalykas aiškus – kad ir kas pakeltų ranką prieš mus, žino, kad sumokės labai didelę kainą. Esame pasiryžę iškovoti pergalę, kuri daugelį metų formuos mūsų aplinką“, – pridūrė jis, praėjus dienai po to, kai „Hamas“ pareiškė, kad perdavė visų mirusių įkaitų, kuriuos galėjo pasiekti, palaikus. 

