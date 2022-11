Benas Hodgesas prabilo, ką mano apie NATO 4 ir 5 straipsnių taikymą

„Manau, kad tai nėra tyčinis Rusijos puolimas. Arba gedimas, arba ukrainiečių gynybos, numušant rusišką raketą, rezultatai. Tačiau aiškus priminimas apie neapgalvotą Rusijos norą šaudyti per arti Lenkijos/NATO/ES sienos. Konsultacijos dėl 4 straipsnio atrodo tinkamos“, – rašė jis.

My sense is this is not an intentional Russian attack. Either a malfunction or the results of Ukrainians shooting down a Russian missile. But a clear reminder of Russia's reckless willingness to shoot too close to Polish/NATO/EU border. Article 4 Consultations seem appropriate. https://t.co/7E7NKkH4WX

Taip pat jis pasisakė, ką galvoja apie NATO 5-ojo straipsnio aktyvavimą.

„Mieli draugai, nėra tokio dalyko kaip 5 straipsnio „aktyvavimas“. Tai nevyksta automatiškai. Nėra lazerio spindulio, kuris atidarytų duris kaip viešbutyje ar parduotuvėje, jei įeini pro jas. 5 straipsnis yra politinis sprendimas. Šiuo atveju konsultacijos dėl 4 straipsnio atrodo tinkamos, kol neturėsime daugiau faktų“, – dėstė jis.

Dear friends, there is no such thing as 'triggering' Article 5. It's not automatic.There is no laser beam that opens a door like at a hotel or store if you walk thru it. Art 5 is a political decision. In this case, Art 4 Consultations seem appropriate, until we have more facts. https://t.co/YKypGRmwlZ