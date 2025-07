Baltijos jūros dugne – paslaptingas objektas: paaiškino, iš kur jis atsirado

Tyrinėtojai Baltijos jūros dugne aptiko didžiulį ir neidentifikuotą objektą, kuris sukėlė daugybę klausimų. Maža to, viename vaizde jis iš viršaus nepaprastai primena „Millennium Falcon“.

Buvo svarstoma, jog tai gali būti asteroidų fragmentai, vulkaninės kilmės uolienos, Šaltojo karo laikų povandeninių laivų bazės arba, žinoma, neatpažintas skraidantis objektas (NSO), rašo „IFL Science“.

Baltijos jūros anomaliją pirmą kartą aptiko „Ocean X Team“ – „pasaulyje pirmaujanti giliavandenių tyrinėjimų kompanija, kurios tikslas – atrasti prarastus lobius, istorines laivų nuolaužas ir povandenines anomalijas“, kaip rašoma jų interneto svetainėje.

2011 m. ekspedicijos metu jie užfiksavo keistą vaizdą, kuriame buvo matyti objektas jūros dugne, maždaug 91 metro gylyje.

Atvykę tyrinėti radinio iš arčiau, jie susidūrė su keistais trikdžiais – anot jų, virš objekto nustojo veikti visi elektroniniai prietaisai. Nutolus apie 200 metrų nuo paslaptingos struktūros, visa įranga vėl pradėjo veikti.

2014 m. „Ocean X Team“ įkūrėjas ir generalinis direktorius Dennisas Asbergas sakė: „Esu šimtu procentų įsitikinęs ir tikiu, kad radome kažką labai, labai, labai unikalaus.“

Ir tęsė: „Ar tai meteoritas ar asteroidas? O gal Šaltojo karo laikų povandeninio laivo bazė, kuri kažkaip buvo pagaminta ir pastatyta ten? O gal – NSO?“

These are the first sidescan images we took of the Baltic Sea anomaly. Since then, we've seen many more intriguing signs. Investigating this unique, extraordinary object will be incredibly exciting and important. #EXPLORER #Balticsea @DrBeaVillarroel pic.twitter.com/RFfdj4k1kA