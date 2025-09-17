Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Azerbaidžanas už akių pusseptintų metų kalėjimo nuteisė žinomą valdžios kritiką

2025-09-17 12:40 / šaltinis: BNS
2025-09-17 12:40

Azerbaidžanas antradienį už akių nuteisė žinomą Prancūzijoje gyvenantį tinklaraštininką ir valdžios kritiką Mahammadą Mirzali pusseptintų metų laisvės atėmimo bausme, nurodė teismas Baku. 

Azerbaidžanas antradienį už akių nuteisė žinomą Prancūzijoje gyvenantį tinklaraštininką ir valdžios kritiką Mahammadą Mirzali pusseptintų metų laisvės atėmimo bausme, nurodė teismas Baku. 

0

Teisėjas nurodė, kad M. Mirzali buvo pripažintas kaltu dėl „masinių neramumų kurstymo“ ir „viešų raginimų veikti prieš valstybę“

Teismas pareiškė, kad M. Mirzali, jau kelis metus gyvenantis Prancūzijoje, nereagavo į šaukimus į teismą, todėl byla buvo nagrinėjama už jo akių. 

M. Mirzali yra vienas žymiausių tremtyje gyvenančių Azerbaidžano disidentų.

2021 metais Vakarų Prancūzijoje jis buvo užpultas ir sužalotas, o vėliau teigė, kad incidentas buvo politiškai motyvuotas.

Pernai spalį kitas Prancūzijoje gyvenantis Azerbaidžano vyriausybės kritikas ir tinklaraštininkas Vidadi Isgandarli (Vidadis Isgandarlis) mirė nuo patirtų sužalojimų praėjus dviem dienoms po to, kai buvo sužeistas savo bute rytiniame Miulūzo mieste.

V. Isgandarli šeima tai pavadino „politiškai motyvuotu nužudymu“.

Azerbaidžanas, kurį daugiau nei du dešimtmečius valdo autoritarinis lyderis Ilhamas Aliyevas (Ilchamas Alijevas), ilgą laiką žmogaus teisių organizacijų buvo kaltinamas politinių disidentų persekiojimu ir nepriklausomos žiniasklaidos slopinimu.

