Atrasta milžiniška priešistorinė gyvenvietė: kas ir kodėl joje gyveno iki šiol išlieka mįsle

Dmanisis Gora vadinama milžiniška gyvenvietė lenkia visas kitas netoliese esančias tvirtoves, tačiau yra labai mažai užuominų, kas ją valdė, rašoma „IFL Science“.

Dmanisis Gora yra maždaug 3 tūkst. metų ir yra viena iš daugelio tvirtovių, atsiradusių Pietų Kaukaze II-I tūkstantmetyje pr. m. e.

2018 m. Sakartvele atlikus pirminius kasinėjimus šioje vietovėje, archeologai nustebo, kai kitais metais sugrįžę prie kasinėjimų rado gynybinių sienų, juosiančių vidinę tvirtovę, liekanas.

Dmanisis Gora buvo per didelė, kad ją būtų galima įvertinti nuo žemės paviršiaus, todėl ją atskleisti pavyko tik fotografuojant dronu.

Iš viso tyrėjai padarė 11 tūkst. vietovės nuotraukų iš oro, kurias vėliau sujungė į vientisą tvirtovės vaizdą.

„Šio tyrimo rezultatai parodė, kad vietovė buvo 40 kartų didesnė nei manyta iš pradžių, įskaitant didelę išorinę gyvenvietę, kurią gynė 1 km ilgio gynybinė siena“, – paaiškino tyrimo autorius Nathanielis Erb-Satullo.

„Šie duomenų rinkiniai leido mums nustatyti subtilias topografines ypatybes ir sudaryti tikslius visų išorinės gyvenvietės gynybinių sienų, kapų, laukų sistemų ir kitų akmeninių statinių žemėlapius“, – pridūrė jis.

Pasak tyrėjų, vidinės ir išorinės gynybinės sienos buvo „tarpusavyje priklausomos gynybos atžvilgiu“, t. y. jos veikė kaip viena apsauginių barjerų sistema ir nė viena siena negalėjo būti laikoma neįveikiama be kitos.

Be to, jos abi buvo statomos tuo pačiu stiliumi, naudojant grubius riedulius, kurie buvo įmontuoti į maždaug 2 metrų storio sienas.

Šie radiniai leidžia manyti, kad abu įtvirtinimai buvo pastatyti tuo pačiu metu, o tai reiškia, kad vidinė ir išorinė gyvenvietės egzistavo kaip vienos didžiulės teritorijos dalis.

Archeologists discover mega structure over 3000 years old



