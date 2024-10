Negalėjo patikėti savo akimis: tai, ką rado, nustebino net visko mačiusius archeologus

„Tai buvo buteliukas, kurį moterys nešiodavo ant kaklo ir kuriame būdavo kvapiųjų druskų“, – sakė grupės vadovas Guillaume‘as Blondelis, vadovaujantis Eu miesto archeologijos tarnybai.

Buteliuko viduje buvo ant popieriaus užrašyta žinutė, suvyniota ir perrišta virvele, skelbia BBC.

G. Blondelis perskaitė, kas jame buvo parašyta: „P. J. Féret, kilęs iš Djepo, įvairių intelektualinių draugijų narys, 1825 m. sausio mėnesį čia atliko kasinėjimus. Jis tęsia tyrimus šioje didžiulėje teritorijoje, vadinamoje Cité de Limes arba Cezario stovykla“.

P. J. Féretas buvo žymus vietinis veikėjas, o savivaldybės dokumentai patvirtina, kad jis prieš 200 metų šioje vietoje atliko pirmuosius kasinėjimus.

200 Year Old Time Capsule Found in France, Here's What It Read



Archaeologists working in Normandy region of France at Camp Cesar or Caesar's Camp had unearthed an 200-year-old time capsule, containing a note.



The note was uncovered during a search operation by archaeological… pic.twitter.com/8jbsfXMNGl