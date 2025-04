Apie anesteziologo-reanimatologo Nerijaus kelionę į Ukrainą nežinojo net tėvai: papasakojo, ką matė

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.

Klaipėdietis Tadas – 42-ejų gydytojas traumatologas, vienas pirmųjų sulaukęs kvietimo vykti į stažuotę Ukrainoje.

„Tai nėra pasiūlymas vykti į paprastus kursus, į užsienį, kur gerai praleisi laiką. Šokas, aišku, nes tu žinai, kad vyksi į karo zoną. Galvojau, jeigu neišdrįsiu, to nepatirsiu, galbūt aš visą gyvenimą gailėsiuos to“, – kalbėjo jis.

Tėvams nepranešė

Tadas stebėjosi, kad žmona stažuotei neprieštaravo. Ir prisipažino, kad tėvams pasisakyti apie misiją buvo sunku.

„Tėvukas tai tyliai, santūriai, mačiau, kad susigraudino, nieko nesakė žmogus, o mama tai mane nustebino, mes esam trys sūnūs, ir mama sako: Tadai, kažkas turi imtis tokių sprendimų. Mane tai mobilizavo“, – tikino gydytojas traumatologas.

Su Tadu į Ukrainą vykęs anesteziologas-reanimatologas Nerijus tėvams iki šiandienos nesakė, kur buvo.

„Visi jie atsakė po pirmo skambučio, nereikėjo nei antrą, nei trečią kartą skambinti, po pirmo skambučio sakė: gerai važiuojam“, – pasakojo Klaipėdos universiteto ligoninės direktorius Audrius Šimaitis.

O realybė buvo kitokia, nei gydytojai matė per televizorių. Kaip pasakojo, juokavimai baigėsi vos kirtus Ukrainos sieną.

REKLAMA

REKLAMA

„Ten eini ir matai daugybę pacientų, kurie yra be galūnių, be rankų, be kojų, veidai sužaloti, nudegę, išvesti vamzdeliai, jie intubuoti, guli prijungti prie aparatūros, jų ne vienas, ne du, jų yra daug – viena eilė, antra eilė“, – prisiminė gydytojas traumatologas Tadas.

REKLAMA

Lietuviai nebuvo tiesiog žiūrovai – padėjo, kaip patys sakė, labai profesionaliai dirbantiems kolegoms ukrainiečiams.

„Vyrauja sprogstamieji skeveldriniai sužeidimai, daugybiniai sužeidimai, pilvo, krūtinės, galūnių amputacijos“, – vardijo gydytojas anesteziologas-reanimatologas Nerijus.

„Visą dieną juos riši, riši, riši, kitą dieną vėl ateini tvarstai, riši, riši, nes žaizdų gydymas reikalauja didelės priežiūros“, – pasakojo traumatologas Tadas.

Žiniomis dalinsis su kolegomis

Nors pavieniai medikai į Ukrainą vyko, tokia grupės medikų stažuotė pirmoji ir ukrainiečiai į lietuvius iš pradžių žiūrėjo kiek atsargiai, ar nebus tie, kurie atvažiavo asmenukių pasidaryti.

REKLAMA

REKLAMA

„Kai stovi šalia, klausinėji, padedi jiems darbuotis, ta siena po biškį atsiveria ir, turiu pasakyti, kad visai neblogi santykiai užsimezgė“, – pabrėžė gydytojas Tadas.

Lietuviai mokėsi ne tik gydymo subtilybių, bet ir sėmėsi patirties, kaip karo sąlygomis organizuojami pacientų srautai, kaip veikia pati ligoninė.

„Jie turi ir energijos kaupiklius, ir ne vieną generatorių, jie išskaidę generatorius, turi keletą alternatyvių elektros šaltinių, vandens šaltinių“, – vardijo gydytojas anesteziologas-reanimatologas Nerijus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Stažuotėje įgytomis žiniomis medikai dalinsis su kolegomis Lietuvoje.

„Suformavę kritinę masę pasirengusių medikų šalyje mes galėsime laiku ir tinkamai reaguoti, jeigu sveikatos sistemoje iškiltų grėsmės“, – tikino sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.

„Situacija, deja, kaip mes matom, yra labai neaiški, mes norim, nenorim, privalom ruoštis“, – teigė „Blue / Yellow“ vadovas Jonas Ohmanas.

Organizacija „Blue / Yellow“ Lietuvos medikus lydėjo visos stažuotės metu, rūpinosi jų saugumu.

Kolegos Tadui sakė – grįši pasikeitęs. Taip ir nutiko.

„Tampi žmogus ramesnis ir lėtesnis“, – kalbėjo gydytojas traumatologas.

Į stažuotes Ukrainoje savanoriai medikai vyks iki pat rudens.

Daugiau apie tai – aukščiau esančiame vaizdo įraše.