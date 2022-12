„Antroji pasaulyje kariuomenė“: skelbia, kad Rusija nepajėgi pagaminti amunicijos tiek, kiek išnaudoja

„NBC News“, remdamasi JAV nacionalinės žvalgybos direktorės Avril Haynes teigimu, rašo, kad Rusijos kariuomenė naudoja amuniciją greičiau, nei Kremlius yra pajėgus ją pagaminti.

Be to, priduriama, kad rusų kariuomenė dažniau naudoja kur kas tikslesnę amuniciją nei įprastą.

„Nemanau, kad galiu įvardyti tikslius skaičius, tačiau [Rusija] pakankamai greitai [naudoja amuniciją], t.y. pernelyg greitai.

Mūsų nuomone, [Rusija] nėra pajėgi savarankiškai pagaminti daugiau [amunicijos], nei sunaudoja. Taigi tai [Kremliui] bus iššūkis“, – teigė JAV žvalgybos atstovė.

Dėl šios priežasties, pasak Avril Haynes, Rusijos Federacija priversta prašyti kitų valstybių pagalbos, įskaitant Šiaurės Korėją.

Kiek anksčiau JAV prezidentas Joe Bidenas minėjo, kad Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas kreipėsi į Šiaurės Korėją, kad ši suteiktų artilerijos amunicijos atsargų. Nors įžvelgiama, kad Šiaurės Korėjos pagalba yra minimali, situacija vis dar stebima.

A. Haynes tikina, kad amunicijos stygius yra tik viena problema iš daugelio, su kuriomis susiduria Rusijos kariuomenė. JAV atstovė taip pat paminėjo, kad rusų kariai susiduria su moraliniais, taip pat logistiniais iššūkiais.

Kremlius: V. Putinas žada apsilankyti Rytų Ukrainoje

Vašingtone įsikūręs strateginių studijų centras „Institute for the Study of War“ (ISW) naujoje apžvalgoje nurodo, kad atėjus žiemai oro sąlygos Ukrainos rytuose tampa palankesnės ukrainiečių karinių operacijų spartinimui artimiausiomis savaitėmis.

Centro analitikai cituoja Ukrainos rytinės Luhansko srities administracijos vadovo Serhijaus Haidajaus žodžius, kad oro sąlygos fronte nuo Kreminos iki Svatovės keičiasi, todėl kontrpuolimą vykdančios ukrainiečių pajėgos netrukus, sušalus žemei, galės geriau manevruoti.

ISW ekspertų vertinimu, bendras operacijų tempas artimiausiomis savaitėmis didės. Pastaruoju metu kariniai veiksmai Ukrainos rytuose buvo sulėtėję dėl pažliugusios žemės.

Nei rusų, nei ukrainiečių pajėgos žiemą – optimaliausiu laiku mechanizuotųjų dalinių veiksmams – nelėtins operacijų, nurodo ISW ekspertai.

ISW vertinimas neatitinka JAV nacionalinės žvalgybos direktorės Avril Haines (Avril Hains) prognozės, kad artimiausiais mėnesiais karo veiksmų tempas Ukrainoje toliau lėtės.