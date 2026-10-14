Ant kojų sukeltos Lenkijos tarnybos: paplūdimyje aptiktas įtartinas objektas

Pirmadienį apie 18.20 val. Pucko apskrities policijos komisariato budėtojas gavo pranešimą apie neįprastą radinį Karvios paplūdimyje. Atsitiktinis praeivis pastebėjo smėlyje iš dalies užkastą į droną panašų objektą ir paskambino skubiosios pagalbos numeriu.
Įrenginys yra maždaug dviejų metrų ilgio.
Apie radinį buvo informuoti išminuotojai, kariuomenė, Vidaus saugumo agentūra (ABW) ir Karinės kontržvalgybos tarnyba (SKW). Į įvykio vietą taip pat išsiųsti policijos antiteroristinių operacijų pareigūnai. Informuota ir prokuratūra.
Pareigūnai aptvėrė teritoriją ir aiškinasi įvykio aplinkybes.
Panašu, kad objektas gali priklausyti Lenkijos kariuomenei
Kaip sužinojo „RMF“, viskas rodo, kad aptiktas objektas gali priklausyti Lenkijos kariuomenei, tačiau šią informaciją dar turės patvirtinti specialiosios tarnybos ir kariuomenė.
Po 22 val. Lenkijos karo žandarmerija taip pat paskelbė oficialų pranešimą apie incidentą.
„Karo žandarmerija, prižiūrima Gdansko apygardos prokuratūros Karinių bylų skyriaus prokuroro, aiškinasi aplinkybes, kuriomis 2026 m. spalio 13 d., apie 18.30 val., Karvios paplūdimyje, Pucko apskrityje, buvo aptiktos neatpažinto skraidančio objekto nuolaužos. Apie tyrimo rezultatus informuosime nuolat“, – rašoma pranešime.
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