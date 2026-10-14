Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Ant kojų sukeltos Lenkijos tarnybos: paplūdimyje aptiktas įtartinas objektas

2026-10-14 07:15 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-14 07:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lenkijos Pucko apskrityje, Karvios paplūdimyje, atsitiktinis praeivis aptiko į droną panašų objektą. Įvykio vietoje dirba specialiosios tarnybos. Aiškinamasi, kam priklauso radinys ir kaip jis atsidūrė paplūdimyje, rašo „RMF24“.

Lenkijos policija (nuotr. Facebook)
GALERIJA (5)

Lenkijos Pucko apskrityje, Karvios paplūdimyje, atsitiktinis praeivis aptiko į droną panašų objektą. Įvykio vietoje dirba specialiosios tarnybos. Aiškinamasi, kam priklauso radinys ir kaip jis atsidūrė paplūdimyje, rašo „RMF24“.

REKLAMA
0

Pirmadienį apie 18.20 val. Pucko apskrities policijos komisariato budėtojas gavo pranešimą apie neįprastą radinį Karvios paplūdimyje. Atsitiktinis praeivis pastebėjo smėlyje iš dalies užkastą į droną panašų objektą ir paskambino skubiosios pagalbos numeriu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įrenginys yra maždaug dviejų metrų ilgio.

Apie radinį buvo informuoti išminuotojai, kariuomenė, Vidaus saugumo agentūra (ABW) ir Karinės kontržvalgybos tarnyba (SKW). Į įvykio vietą taip pat išsiųsti policijos antiteroristinių operacijų pareigūnai. Informuota ir prokuratūra.

REKLAMA
REKLAMA

Pareigūnai aptvėrė teritoriją ir aiškinasi įvykio aplinkybes.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ukrainiečiai parodė, kokiais dronais medžioja rusų Šahedus: „Tai išgelbės mūsų gyvybes“

REKLAMA

Panašu, kad objektas gali priklausyti Lenkijos kariuomenei

Kaip sužinojo „RMF“, viskas rodo, kad aptiktas objektas gali priklausyti Lenkijos kariuomenei, tačiau šią informaciją dar turės patvirtinti specialiosios tarnybos ir kariuomenė.

Po 22 val. Lenkijos karo žandarmerija taip pat paskelbė oficialų pranešimą apie incidentą.

„Karo žandarmerija, prižiūrima Gdansko apygardos prokuratūros Karinių bylų skyriaus prokuroro, aiškinasi aplinkybes, kuriomis 2026 m. spalio 13 d., apie 18.30 val., Karvios paplūdimyje, Pucko apskrityje, buvo aptiktos neatpažinto skraidančio objekto nuolaužos. Apie tyrimo rezultatus informuosime nuolat“, – rašoma pranešime.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų