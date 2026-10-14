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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Aiškėja daugiau detalių apie planuotą Tusko nužudymą: 66-erių vyro namuose – šiurpus radinys

2026-10-14 07:01 / šaltinis: BNS
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2026-10-14 07:01
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Lenkijos premjero Donaldo Tusko ir gynybos ministro Wladyslawo Kosiniako-Kamyszo nužudymo planavimu kaltinamas 66 metų vyras bute laikė savadarbius sprogmenis, antradienį pranešė prokurorai.

Donaldas Tuskas (BNS nuotr.)

Lenkijos premjero Donaldo Tusko ir gynybos ministro Wladyslawo Kosiniako-Kamyszo nužudymo planavimu kaltinamas 66 metų vyras bute laikė savadarbius sprogmenis, antradienį pranešė prokurorai.

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Lenkijos pareigūnai po vyro sulaikymo sekmadienį jo namuose rado „keliolika dalykų“, žurnalistams sakė prokuratūros atstovas Piotras Skiba.

„Nustatyta, kad tai savadarbės sprogstamosios medžiagos“, – teigė jis.

P. Skiba nurodė, kad šviesos ir garso granatoje rasti metaliniai rutuliukai greičiausiai buvo „sprogstamieji įtaisai, panašūs į skeveldrines granatas“.

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Bendradarbiavo ir su kitais ginkluotais asmenimis

Įtariamasis, pagal Lenkijos privatumo įstatymus vadinamas tik Krzysztofu N., bendradarbiauti buvo pasitelkęs kitus ginkluotus asmenis.

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Jam pateikti kaltinimai dėl devynių nusikalstamų veikų, įskaitant „planavimą jėga nuversti valstybės valdžią“.

Vyras savo kaltės nepripažino ir atsisakė pateikti paaiškinimus.

Jei bus pripažintas kaltu, jam grės laisvės atėmimas nuo dvejų iki 15 metų.

Lenkijoje – NATO ir Europos Sąjungos rytiniame flange esančioje šalyje – po pastarojo meto išpuolių panaudojant peilius bangos galioja aukšto lygio parengtis.

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