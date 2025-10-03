Anglikonų bažnyčiai pirmą kartą vadovaus moteris

S. Mullally pakeis Justiną Welby, kuris prieš kiek mažiau nei metus buvo priverstas paskelbti apie savo atsistatydinimą, kai patyrė vis labiau didėjantį spaudimą po to, kai nepriklausomas tyrimas nustatė, kad jis „galėjo ir turėjo“ 2013 metais oficialiai pranešti valdžios institucijoms apie dešimtmečius trukusį su Bažnyčia susijusio teisininko netinkamą elgesį. Jam pasitraukus, Kenterberio arkivyskupo pareigos kelis mėnesius buvo neužimtos.
„Žinau, kad tai didžiulė atsakomybė, tačiau prisiimu ją su ramybės jausmu ir pasitikiu Dievu, kad jis mane lydės, kaip tai visad darė“, – teigė S. Mullally.
Ji yra 106-asis asmuo, eisiantis Kenterberio arkivyskupo pareigas. Oficialiai dvasninkė prie Anglijos bažnyčios vairo stos sausį.
S. Mullally laikoma progresyvia, kalbant apie tos pačios lyties santykių pripažinimą, tačiau atmeta leiboristų vyriausybės planuojamą įstatymą dėl aktyvios eutanazijos.
S. Mullally anksčiau dirbo vėžiu sergančių pacientų medicinos seserimi, o tada pradėjo karjerą bažnyčioje. Nuo 2018 m. ji buvo Londono vyskupė.
