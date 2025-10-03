Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Anglikonų bažnyčiai pirmą kartą vadovaus moteris

2025-10-03 14:30 / šaltinis: ELTA
2025-10-03 14:30

Anglikonų bažnyčia Anglijoje pirmą kartą savo dvasine vadove paskyrė moterį – Kenterberio arkivyskupe tapo Sarah Mullally. Tai reiškia, kad ji bus ir aukščiausias visų anglikonų bažnyčių pasaulyje – vienos didžiausių protestantų bažnytibuš bendruomenių – dvasinis autoritetas. Oficialus Anglijos bažnyčios vadovas yra karalius Karolis III, davęs savo pritarimą S. Mullally paskyrimui. 

Anglikonų Bažnyčia nusprendė, kad nealkoholinis vynas ir duona be glitimo negali būti naudojami per Šventąją Komuniją (nuotr. SCANPIX)

TAIP PAT SKAITYKITE:

S. Mullally pakeis Justiną Welby, kuris prieš kiek mažiau nei metus buvo priverstas paskelbti apie savo atsistatydinimą, kai patyrė vis labiau didėjantį spaudimą po to, kai nepriklausomas tyrimas nustatė, kad jis „galėjo ir turėjo“ 2013 metais oficialiai pranešti valdžios institucijoms apie dešimtmečius trukusį su Bažnyčia susijusio teisininko netinkamą elgesį. Jam pasitraukus, Kenterberio arkivyskupo pareigos kelis mėnesius buvo neužimtos.

„Žinau, kad tai didžiulė atsakomybė, tačiau prisiimu ją su ramybės jausmu ir pasitikiu Dievu, kad jis mane lydės, kaip tai visad darė“, – teigė S. Mullally.

Ji yra 106-asis asmuo, eisiantis Kenterberio arkivyskupo pareigas. Oficialiai dvasninkė prie Anglijos bažnyčios vairo stos sausį.

S. Mullally laikoma progresyvia, kalbant apie tos pačios lyties santykių pripažinimą, tačiau atmeta leiboristų vyriausybės planuojamą įstatymą dėl aktyvios eutanazijos.

S. Mullally anksčiau dirbo vėžiu sergančių pacientų medicinos seserimi, o tada pradėjo karjerą bažnyčioje. Nuo 2018 m. ji buvo Londono vyskupė.

