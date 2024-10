Pažymima, kad karininko šeima buvo priversta palikti pusiasalį dėl Rusijos federalinės saugumo tarnybos persekiojimo, skelbia portalas „112.ua“.

,,Rugsėjo 18 d. okupantai sulaikė visą šeimą, kurią sudarė karininko tėvai, sesuo ir nepilnametė dukterėčia. Jie buvo laikomi neteisėtai ir tris dienas jiems buvo daromas psichologinis spaudimas, grasinant kankinimais. Okupantai tikėjosi tokiu būdu priversti Ukrainos pareigūną bendradarbiauti“, – teigiama tolesnėje informacijoje.

Rugsėjo 20 d. su sąlyga, kad Ukrainos karininkas per artimiausias penkias dienas susisieks su FSB darbuotojais, šeima buvo paleista. Priešingu atveju šeimai buvo grasinama ilgalaikiu įkalinimu.

Tačiau karininkas apie situaciją pranešė Ukrainos karinių jūrų pajėgų vadui Oleksijui Neižpapai. Dėl to Karinės jūrų pajėgos nusprendė į specialiosios operacijos planavimą ir vykdymą įtraukti specialųjį žvalgybos padalinį „Angelai“.

Karinių jūrų pajėgų spaudos tarnyba pabrėžia: „Operacija buvo suplanuota visiškai slaptai, įvykdyta greitai ir sėkmingai užbaigta. Šeima buvo evakuota tiesiai okupantams po nosimi“.

Spaudos tarnyba pridūrė, kad iš viso specialusis žvalgybos padalinys „Angelai“ jau evakavo 73 asmenis, tarp kurių buvo ir civilių, ir kariškių.

Priminsime, kad trijose Charkivo srities Kupjansko rajono bendruomenėse buvo priimtas sprendimas dėl privalomos 269 vaikų evakuacijos. Apie tai pranešė Charkivo karinės administracijos vadovas Olehas Syniehubovas.

Regiono karinė administracija pareiškė, kad visiems evakuotiesiems bus suteikta materialinė pagalba iš tarptautinių partnerių, pavyzdžiui, JT, taip pat humanitarinė, psichologinė ir teisinė pagalba.

