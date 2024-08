Amerikietė stebina kūno pokyčiais – išsitatuiravo net akių obuolius

Daugiau apie tai – TV3 žiniose.

Amerikietė Esperance Fuerzina šiandien jau nebeatrodo taip, kaip prieš 20 metų. Moteris gerokai pasikeitė. Dabar moterį puošia begalė kūno piešinių. Tatuiruotės dengia net 99.98 procentų jos kūno – nuo galvos iki pirštų galiukų.

„Viena rizikingiausių modifikacijų buvo akių obuolių tatuiravimas. Tai buvo ganėtinai intensyvu. Taip pat turiu rašalo pėdsakų savo liežuvyje ir dantenose“, – pasakoja rekordininkė E. Fuerzina.

36-erių Esperance – buvusi karė – vieną po kito skaičiuoja pasaulio Guinneso rekordus. Esperance – daugiausia tatuiruočių turintis žmogus pasaulyje. Be to, moteris gali didžiuotis ir rekordiniu kūno modifikacijų skaičiumi. Jų – net 89.

Kūnas – gyvenimo atspindys

Pokyčiai stebina – tai ir per pusę perskeltas liežuvis, ir nupjauti ausų speneliai bei kitos ausų dalys. Be to, penki implantai veide ir daugybė kitose kūno vietose bei dešimtys auskarų net ir intymiausiose kūno dalyse.

„Kūno meną visada laikiau prisiminimų kolekcija, kurią galėčiau pasiimti su savimi bet kur. Gyvenime buvau klajoklė, bet nenorėjau papildomos vietos kuprinėje, o šį meną galiu turėti su savimi, kad ir kur keliaučiau. Iš pradžių neplanavau visko tiek daug, bet gyvenimas – tai evoliucija ir viskas susiklostė taip“, – kalba moteris.

Keisti kūną Esperance pradėjo prieš dešimtmetį ir sako, kad tai dar tikrai ne pabaiga. Ji siekia tatuiruotėmis padengti visą kūną, kad jame neliktų nė lopinėlio neišmargintos odos, o ir įvairioms modifikacijoms įkvėpimo tikrai netrūksta. Moteris sako, kad kūnas – jos gyvenimo atspindys, savotiška kelionė iš tamsos į šviesą. Be to, savo pavyzdžiu ji moko žmones priimti kitus ir jų neteisti dėl to, kad atrodo kitaip.

Daugiau apie tai sužinokite vaizdo reportaže, esančiame straipsnio viršuje.