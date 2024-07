Vėluodama į darbą moteris vadovui atsiuntė šią nuotrauką: negalėjo patikėti, kas nutiko vėliau

Viena moteris pasiteisino, kad jos automobilio padanga buvo pradurta vinies. Kad viršininkas patikėtų jos melu, ji net nusiuntė nuotrauką. Tačiau tuomet jos melas buvo išaiškintas, o internautai negali nustoti iš to juoktis, rašo indiatoday.in.

my coworker called in (yet again) and said she had a nail on her tire that caused her to have a flat. i need everyone to stop what they’re doing and ZOOM IN TO THE NAIL IN THE PICTURE SHE SENT MY BOSS pic.twitter.com/4NcJGuvF4F